Annoncée depuis un petit moment, l’arrivée de Salvatore Sirigu du côté de Nice est désormais officielle. L’ancien parisien retrouve donc la Ligue 1 six ans après.

Cette saisons, les deux premiers gardiens de l’OGC Nice auront tous deux porté la tunique du Paris Saint-Germain. Le titulaire du poste, Marcin Bulka (deux match entre 2019 et 2022)) et désormais un certain Salvatore Sirigu (190 matches entre 2011 et 2017)). Car oui, c’était dans l’air, c’est maintenant officiel : le gardien italien âgé aujourd’hui de 36 ans est bel et bien un nouveau joueur du Gym. Les Aiglons viennent de communiquer à ce sujet via leurs différents canaux. Il a, en ce sens, paraphé un contrat d’une saison sur la Côte d’Azur.

✍️ 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 🔴⚫️



L’#OGCNice a le plaisir d’enregistrer la signature de Salvatore Sirigu ! pic.twitter.com/xDlJe86Vu4 — OGC Nice (@ogcnice) September 18, 2023

Sirigu va apporter son expérience

Libre de tout contrat depuis sa courte aventure sous le maillot de la Fiorentina et sa blessure au tendon d’Achille, Salvatore Sirigu retrouve donc la Ligue 1 six ans après son départ du PSG. IL occupera le poste de doublure, derrière le jeune Marcin Bulka (23 ans), afin d’apporter son expérience. « l’OGC Nice a le plaisir d’enregistrer la signature de Salvatore Sirigu. Depuis deux semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l’OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro deux pour apporter son expérience et accompagner Marcin Bulka et Teddy Boulhendi dans leur progression », a notamment indiqué François Ghisolfi, le directeur sportif niçois, au sein du communiqué du club azuréen.