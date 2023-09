Luis Enrique : « Le comportement des joueurs mérite un 10/10 »

Avant le grand retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique se présente à la traditionnelle conférence de presse pour répondre aux journalistes.

L’obsession Ligue des Champions

Avant le retour de la Ligue des Champions, le coach parisien a été questionné sur les attentes et la place que prend la compétition européenne dans le quotidien du club parisien : « Quand un club est obsédé c’est jamais un bon signe. Il faut avoir de l’ambition mais l’obsession ne fonctionne jamais dans la vie. On a beaucoup d’espoirs, on veut faire plaisir aux supporters mais pas d’obsession. »

« Il faut attendre de voir comment la compétition se lance. La Ligue des Champions est une compétition où tout peut arriver. Une équipe supérieur peut gagner, Une équipe inférieur peut gagner. Nous sommes convaincu de pouvoir aller le plus loin possible et on joue de la meilleure des manières pour y arriver. On veut tout gagner, c’est le seul objectif du club. »

Un début de saison satisfaisant ?

« Je ne sais pas comment vous vous le ressentez mais de l’intérieur je suis ravi de l’implication de tout le monde. Les supporters sont incroyables dans les victoires comme dans les défaites. Je vois aussi l’échec comme un processus. Je ne m’inquiète pas qu’on me laisse du temps. Les si les résultats sont mauvais on me renverra, c’est quelque chose que je sais en tant qu’entraîneur. Je vis au quotidien, je parle à mon équipe et je veux qu’elle comprenne comment je veux jouer. En tant que personne qui connait le football, je veux que mon équipe comprenne ma manière de voir le jeu. Je sais que vous voulez que ça arrive très vite mais il faut du temps. »

« Il y a toujours beaucoup de détails à corriger. Le match contre Nice n’a rien a voir avec celui contre Dortmund. Évidemment qu’il y a une large marge de progression. Les joueurs ont la bonne mentalité, ils ne se rendent jamais, les courses sont importantes, ils jouent de la manière dont je demande de jouer. L’attitude et le comportement de joueurs méritent un 10/10 et je pense que les supporters le ressentent. »

Regrettez-vous le départ de Marco Verratti

« Je suis très satisfait de mon milieu de terrain. Je suis très satisfait. Très très satisfait. »

Un point sur les recrues et Kylian Mbappé

L’Espagnol ferme cette conférence de presse en revenant individuellement sur les joueurs qui se démarquent en ce début de saison. Questionné sur Ousmane Dembélé, la tacticien se prononce sur la possibilité de voir le français évoluer en numéro 10 : « Les bons joueurs peuvent jouer à n’importe quel poste. Je n’ai pas besoin de 10 dans mon dispositif mais avec Ousmane, mon objectif est de le faire évoluer dans son jeu. Il peut jouer sur l’aile et dans l’axe. Les meilleurs joueurs peuvent jouer à différents postes. »

La grosse surprise de cette début de saison, Manuel Ugarte impressionne les supporters. Tout sauf un hasard pour Luis Enrique : « Ugarte est une découverte pour les supporters. C’est une énorme arrivée, c’est un jeune joueur avec un fort caractère, qui donne du caractère à l’équipe. C’est un super recrutement, une grande surprise du début de saison. »

Comme dirait le diction, le meilleur pour fin. Avec ce début de saison (encore) impressionnant, qui peut freiner Kylian Mbappé ? Luis Enrique rappelle qu’une bonne équipe est composée de plusieurs joueurs : « Pour gagner la Ligue des Champions il faut une grande équipe, pas seulement 11 mais 23. Chacun doit être prêt à jouer et être solidaire avec le reste de l’équipe. Il faut rester humble et désireux, il a bcp de chose à prendre en compte mais à la fin il n’y a qu’un seul vainqueur. »