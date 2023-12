Anciens du PSG : Le calvaire de Neymar se poursuit

Après avoir été un protagoniste de taille dans l’histoire récente du PSG, Neymar a rejoint l’Arabie Saoudite et plus précisément le club d’Al Hilal. S’il a changé de club, le Brésilien ne semble pas avoir plus de chances ailleurs.

Alors que la saison 2023/2024 est entamée du côté du PSG avec l’arrivée de Luis Enrique, son staff, le nouveau centre d’entraînement et la révolution annoncée, Neymar plie bagage le 15 août dernier. Dans la vague de départs en Arabie Saoudite, le Brésilien rejoint le club d’Al Hilal contre la somme de 90 millions d’euros. A 31 ans, l’ancien numéro 10 du PSG fait face à un nouvel obstacle dans sa carrière avec une rupture du ligament croisé depuis le mois d’octobre dernier. Une énième blessure qui devrait l’écarter des terrains jusqu’à la fin de la saison, et plus encore. En effet, l’information est tombée ces dernières heures, et Neymar devrait manquer la Copa America 2024. Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, a déclaré : « Il ne va pas avoir le temps, c’est trop tôt. Ce n’est pas la peine de brûler les étapes pour le remettre d’aplomb avant l’heure et prendre des risques inutiles […] Nous devons être patients. Parler de retour avant neuf mois est précoce« , sur les ondes du média brésilien Radio 98 FM. Le Dr Lasmar a donc écarté toutes possibilité de voir Neymar en juin et juillet aux Etats-Unis pour la Copa América.

🚨🚨🎥 بكاء نيمار في الجلسات العلاجية. pic.twitter.com/IyKtbs1OPH — أخبار الهلال (@hilalstuff) December 20, 2023 Twitter : @hilalstuff

Quant à un retour au haut niveau pour Neymar, le médecin de la sélection brésilienne a poursuivi : « Nous nous attendons qu’il soit totalement remis après ce temps, prêt à reprendre le jeu de haut niveau, avec de bons résultats, sans aucun type de restriction« . Si les blessures ont largement entaché l’histoire de Neymar au Paris Saint-Germain, le sort continue de s’acharner sur la star brésilienne pour le restant de sa carrière.