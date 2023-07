Meilleur buteur du PSG pendant quelques années, Edinson Cavani semble avoir terminé sa carrière en Europe. L’Uruguayen (36 ans) a en effet rejoint Boca Juniors.

Edinson Cavani avait rejoint le PSG durant l’été 2013 en provenance de Naples contre 65 millions d’euros. L’attaquant uruguayen est resté sept ans au sein du club de la capitale. Il en est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club le 27 janvier 2018 contre Montpellier en dépassant les 156 réalisations de Zlatan Ibrahimovic. L’international uruguayen finira finalement avec 200 buts sous le maillot des Rouge & Bleu. Il est resté pendant cinq ans le meilleur scoreur de l’histoire des Rouge & Bleu avant de voir Kylian Mbappé lui ravir le titre grâce à son but contre Nantes (4-2), au Parc des Princes, le 4 mars dernier.

Il portera le numéro 10

Après son départ du PSG, Edinson Cavani n’a pas vraiment été en réussite que ce soit à Manchester United (2020-2022, 59 matches, 19 buts, 6 passes décisives) et à Valence (2022-2023, 28 matches, 7 buts, 2 passes décisives). Hier, le club espagnol a officialisé le départ de son attaquant un an seulement après son arrivée. Depuis plusieurs jours, son nom était associé au club mythique d’Argentine, Boca Juniors. Et hier soir, l’équipe argentine a officialisé l’arrivée de l’ancien parisien. La durée de son contrat n’a pas été dévoilé. À Boca, il portera le numéro 10. Après 16 ans en Europe et des passages à Palerme, Naples, le PSG, Manchester United et Valence, El Matador va donc retrouver le continent sud-américain pour y finir sa carrière.