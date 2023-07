Anciens du PSG : Des nouvelles d’Edinson Cavani

Le mercato bat son plein pour le PSG, mais également pour ses anciens joueurs, et pas des moindres. En effet, le futur d’Edinson Cavani fait l’actualité en Europe, mais pas seulement. El Matador quitte le FC Valence pour retourner en Amérique du Sud.

Après avoir rejoint le Paris Saint-Germain en 2013, Edinson Cavani a quitté le club de la capitale en 2020 dans la peau de meilleur buteur de l’histoire Rouge & Bleu, avec pas moins de 200 réalisations. L’Uruguayen s’est vu dépassé trois ans plus tard par Kylian Mbappé. Aujourd’hui, l’ancien numéro 9 du PSG quitte le FC Valence, après une première et unique saison au cours de l’exercice 2022/2023, durant lequel l’attaquant a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues, ayant inscrit 7 buts et fait 2 passes décisives. Un bilan qui, à 36 ans, semble le pousser vers la sortie. En effet, le club de Liga annonce aujourd’hui par le biais d’un communiqué officiel, avoir « trouvé un accord pour la libération de l’attaquant uruguayen ». Edinson Cavani se retrouve donc libre de tout contrat et devrait prendre la direction de Boca Juniors. En effet, selon les informations de L’Equipe, un accord de principe existerait entre le joueur et le club argentin.