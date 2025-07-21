Neymar

Anciens – Le beau cadeau du PSG envers Neymar

Neymar a joué pendant six ans au PSG. Si après son départ en 2023, des tensions ont pu apparaître entre les deux parties, cela semble s’être détendu depuis quelques mois. 

Lors de l’été 2017, le PSG avait frappé un très grand coup en s’offrant Neymar. Le club de la capitale avait levé sa clause libératoire de 222 millions d’euros dans son contrat avec le FC Barcelone. L’international brésilien passera six ans au PSG, pour 173 matches toutes compétitions confondues, 118 buts et 70 passes décisives. Mais son histoire parisienne a été marquée par de nombreuses blessures. À la fin de son histoire au PSG, il avait été pris en grippe par certains supporters du PSG, qui ont même été devant chez lui pour lui demander de partir. 

Des maillots du PSG saison 2025-2026 floqués aux noms de ses enfants

Il quittera finalement le PSG lors du mercato estival 2023 pour rejoindre Al Hilal contre 90 millions d’euros. Si les relations semblaient un peu tendues à la fin de son aventure parisienne, cela semble s’être apaisé ces derniers mois. Dans plusieurs interviews, il a expliqué que le prime de sa carrière était au PSG et qu’il soutenait toujours le PSG. Dans une story Instagram, Neymar a posté une photo avec des maillots domicile de la saison 2025-2026 du club de la capitale envoyés par le champion d’Europe pour sa famille et lui, avec les flocages à leurs noms : Davi Lucca, Mavie, Helena et Mel. Touché par ce geste, le Brésilien a donc publié une story Instagram avec un simple mot : « Merci PSG. »

