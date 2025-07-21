Le temps de jeu des joueurs du PSG lors de la saison 2024-2025

Il y a une semaine, le PSG a terminé sa saison 2024-2025 éreintante. Lors de cette intersaison, retour sur les temps de jeu des joueurs parisiens.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG aura joué 65 matches toutes compétitions confondues, un record pour lui. Il s’est offert un quadruplé historique avec le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Il aurait pu accrocher la Coupe du monde des clubs à son palmarès, mais il s’est incliné en finale contre Chelsea (3-0). Lors de cette saison historique, le PSG a pu compter sur un groupe au complet pendant pratiquement tout le temps. Beaucoup de joueurs ont énormément joué. Lors de cette intersaison, petit retour sur les temps de jeu des joueurs parisiens lors de l’exercice 2024-2025.

Achraf Hakimi en tête

Et le joueur qui a joué le plus de minutes lors de cette saison 2024-2025 avec le PSG n’est autre que l’infatigable Achraf Hakimi avec 4698 minutes de jeu (55 matches joués). L’international marocain devance Willian Pacho (4574 minutes joués en 57 matches). Le podium est complété par Vitinha et ses 4549 minutes en 59 rencontres. Joao Neves (4302 en 59 matches) et Gianluigi Donnarumma (4192 en 47 matches) figurent dans le top 5. Absent des terrains depuis presque deux ans, Presnel Kimpembe est le deuxième joueur à avoir le moins joué cette saison avec 76 minutes en cinq rencontres. Il est juste devant Noham Kamara, lancé en fin de saison par Luis Enrique et qui a joué deux matches (75 minutes de temps de jeu).

Le détail du temps de jeu des joueurs du PSG lors de la saison 2024-2025