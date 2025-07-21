Psg joie ldc
Le temps de jeu des joueurs du PSG lors de la saison 2024-2025

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 juillet 2025

Il y a une semaine, le PSG a terminé sa saison 2024-2025 éreintante. Lors de cette intersaison, retour sur les temps de jeu des joueurs parisiens.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG aura joué 65 matches toutes compétitions confondues, un record pour lui. Il s’est offert un quadruplé historique avec le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Il aurait pu accrocher la Coupe du monde des clubs à son palmarès, mais il s’est incliné en finale contre Chelsea (3-0). Lors de cette saison historique, le PSG a pu compter sur un groupe au complet pendant pratiquement tout le temps. Beaucoup de joueurs ont énormément joué. Lors de cette intersaison, petit retour sur les temps de jeu des joueurs parisiens lors de l’exercice 2024-2025. 

Achraf Hakimi en tête

Et le joueur qui a joué le plus de minutes lors de cette saison 2024-2025 avec le PSG n’est autre que l’infatigable Achraf Hakimi avec 4698 minutes de jeu (55 matches joués). L’international marocain devance Willian Pacho (4574 minutes joués en 57 matches). Le podium est complété par Vitinha et ses 4549 minutes en 59 rencontres. Joao Neves (4302 en 59 matches) et Gianluigi Donnarumma (4192 en 47 matches) figurent dans le top 5. Absent des terrains depuis presque deux ans, Presnel Kimpembe est le deuxième joueur à avoir le moins joué cette saison avec 76 minutes en cinq rencontres. Il est juste devant Noham Kamara, lancé en fin de saison par Luis Enrique et qui a joué deux matches (75 minutes de temps de jeu).

Le détail du temps de jeu des joueurs du PSG lors de la saison 2024-2025

  1. Achraf Hakimi : 4698 minutes de temps de jeu
  2. Willian Pacho : 4574
  3. Vitinha : 4549
  4. Joao Neves : 4302
  5. Gianluigi Donnarumma : 4192
  6. Nuno Mendes : 4107
  7. Marquinhos : 4051
  8. Bradley Barcola : 3956
  9. Fabian Ruiz : 3946
  10. Désiré Doué : 3570
  11. Ousmane Dembélé : 3515
  12. Warren Zaïre-Emery : 3179
  13. Lucas Beraldo : 2769
  14. Kang-in Lee : 2456
  15. Khvicha Kvaratskhelia : 2325
  16. Gonçalo Ramos : 1838
  17. Matvey Safonov : 1538
  18. Lucas Hernandez : 1314
  19. Senny Mayulu : 1270
  20. Marco Asensio : 755
  21. Randal Kolo Muani : 454
  22. Milan Skriniar : 381
  23. Ibrahim Mbaye : 367
  24. Yoram Zague : 275
  25. Axel Tape : 252
  26. Arnau Tenas : 180
  27. Presnel Kimpembe : 76
  28. Noham Kamara : 75

