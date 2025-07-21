Paul Pogba vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Le 22 septembre prochain, on connaîtra le Ballon d’Or 2025. Et pour Paul Pogba, il ne fait aucun doute que ce doit être Ousmane Dembélé, après la saison historique du PSG, qui soulève la distinction.

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique avec le triplé national et sa première Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été l’un des artisans de cet exercice XXL avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Il fait justement office de favori pour le Ballon d’Or, qui sera remis le 22 septembre et dont les noms des 30 nommés seront dévoilés le 7 août prochain. Mais certains estiment que Lamine Yamal mérite aussi de remporter la distinction individuelle suprême. Pour Paul Pogba, il ne se fait aucun doute que c’est Ousmane Dembélé qui doit l’emporter cette année.

« Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal »

« Le Ballon d’Or ? Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal ! Je soutiens Ousmane à 100%. Il a gagné la Ligue des champions, il a été très important cette saison. S’il ne le gagne pas cette année, il ne l’aura jamais. Hakimi et Vitinha ont été très bons aussi. Dembélé est favori pour le Ballon d’Or, lance l’international français lors d’un live Twitch avec le vidéaste américain IShowSpeed. En 5, Mbappé. Ils l’ont tué et tout ça, mais c’est Pichichi et le meilleur buteur d’Europe et du monde. C’est difficile à dire, mais je le respecte. »