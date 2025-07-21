Dembélé
Image : psg.fr

Paul Pogba vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 juillet 2025

Le 22 septembre prochain, on connaîtra le Ballon d’Or 2025. Et pour Paul Pogba, il ne fait aucun doute que ce doit être Ousmane Dembélé, après la saison historique du PSG, qui soulève la distinction. 

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique avec le triplé national et sa première Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été l’un des artisans de cet exercice XXL avec 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Il fait justement office de favori pour le Ballon d’Or, qui sera remis le 22 septembre et dont les noms des 30 nommés seront dévoilés le 7 août prochain. Mais certains estiment que Lamine Yamal mérite aussi de remporter la distinction individuelle suprême. Pour Paul Pogba, il ne se fait aucun doute que c’est Ousmane Dembélé qui doit l’emporter cette année. 

A voir aussi : Ballon d’Or : Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé ? Claude Makélélé désigne son favori

Ballon d’Or : Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé ? Claude Makélélé désigne son favori
canalsupporters.com

« Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal »

« Le Ballon d’Or ? Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal ! Je soutiens Ousmane à 100%. Il a gagné la Ligue des champions, il a été très important cette saison. S’il ne le gagne pas cette année, il ne l’aura jamais. Hakimi et Vitinha ont été très bons aussi. Dembélé est favori pour le Ballon d’Or, lance l’international français lors d’un live Twitch avec le vidéaste américain IShowSpeed. En 5, Mbappé. Ils l’ont tué et tout ça, mais c’est Pichichi et le meilleur buteur d’Europe et du monde. C’est difficile à dire, mais je le respecte. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 juillet 2025

Articles similaires

Neymar

Anciens – Le beau cadeau du PSG envers Neymar

21 juillet 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

20 juillet 2025
Psg groupe

Le PSG arrogant avant la finale de la Coupe du monde des clubs ?

20 juillet 2025
Andrija Maksimovic

Les raisons de l’échec du dossier Andrija Maksimović

20 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page