Anciens – Thiago Silva va poursuivre sa carrière au Brésil

Après quatre ans à Chelsea, Thiago Silva va quitter le club anglais à l’issue de son contrat. L’ancien capitaine du PSG va boucler la boucle en rejoignant le Fluminense.

Pendant huit ans (2012-2020), Thiago Silva a joué au PSG. Le défenseur central brésilien est rapidement devenu le capitaine des Rouge & Bleu et a remporté un très grand nombre de trophées avec le club de la capitale. En fin de contrat en juin 2020, il n’avait pas prolongé son contrat et rejoint Chelsea, libre de tout contrat. Dès sa première année en Angleterre, O Monstro a remporté la Ligue des champions, trophée qu’il rêvait de soulever avec le PSG. Il y a quelques jours, il a annoncé son départ des Blues après quatre ans.

A voir aussi : PSG : L’hommage de Thiago Silva à Marquinhos

Un contrat de deux ans pour O Monstro

Certains supporters du PSG auraient aimé le voir revenir au PSG pour une dernière danse, lui qui n’avait pas eu l’hommage qu’il méritait lors de son départ en 2020. Mais l’international brésilien (39 ans) ne reviendra pas à Paris. Selon les informations de Globo Esporte, Fluminense et les représentants du défenseur central auraient trouvé un accord pour un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2026. Passé par les jeunes du club brésilien, il y était revenu en 2006. 147 matches plus tard, il signait au Milan AC avant de rejoindre le PSG et de réaliser une très belle carrière. Selon le média brésilien, Thiago Silva devrait rejoindre Fluminense à l’ouverture de la trêve internationale, le 10 juillet. Les Tricolores souhaiteraient le présenter au Maracana en compagnie de Marcelo, qui a rejoint Flu en février 2023.