Thiago Silva livre ses vérités sur le projet du PSG

S’il a quitté le PSG après huit saisons passé au club en tant que capitaine emblématique, Thiago Silva continue de suivre assidument l’actualité du club de la capitale. Le Brésilien n’est pas le plus bavard, mais a tout de même livré ses impressions sur son passage sous les cieux parisiens et le projet de son club de cœur dans les colonnes du Guardian.

Après huit saisons de bons et loyaux services et un rôle de capitaine du PSG éprouvant, Thiago Silva a quitté le club de la capitale en 2020 après la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich, direction Londres et Chelsea plus précisément. Au cours de échecs qu’il a connu en Rouge & Bleu, le capitaine emblématique du Paris Saint-Germain était bien souvent le premier à se présenter aux micros des différents médias afin de tenter d’expliquer les choses aux supporters et observateurs du PSG. Aujourd’hui, trois ans après son départ, le défenseur central de 39 ans revient sur ce qu’est le projet du Paris Saint-Germain en interne et livre ses vérités : « Les échecs en Ligue des Champions sont le résultat d’un processus global. Rien ne se passe du jour au lendemain. Ce n’est pas parce qu’on a énormément d’argent qu’on va tout réaliser. Le football ne marche pas comme ça. Quand on n’a pas un plan clair de ce qu’on veut, les choses ne fonctionnent pas« , a-t-il déclaré pour nos confrères britanniques du Guardian. En plus de la stratégie menée par les dirigeants du Paris Saint-Germain, Thiago Silva pointe également du doigt le manque de reconnaissance et de domination à l’échelle nationale : « Avant tout, il faut être respecté à l’intérieur de son pays pour pouvoir être respecté à l’extérieur. Nous ne l’avons pas fait. Nous avons fait le contraire de ce qu’il fallait faire. Nous voulions être aimés à l’étranger, mais nous n’avons rien fait pour être respectés chez nous […] Au début, les commentaires des médias étaient bons et il y avait un bon sentiment, partout en France, pour soutenir une équipe française. Mais deux ou trois ans plus tard, tout a changé. Les commentaires étaient différents. Il semblait qu’il y avait quelque chose qui empêchait les gens d’applaudir Paris. Je ne sais toujours pas pourquoi« .

« C’était vraiment très difficile. La pression était trop forte«

L’ancien numéro 2 du PSG regrette également le surplus de pression qui pouvait peser sur ses épaules, notamment en Ligue des Champions : « C’est quelque chose qui m’a fait mal parce que j’ai vu la situation changer et la pression augmenter pour gagner la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas comme ça qu’on gagne. Ce n’est pas un investissement. C’est une question de régularité année après année. Nous avons joué la Ligue des Champions et nous n’avons pas gagné. Cela n’aurait pas dû nous empêcher d’avancer […] Normalement, même un échec vous permet de progresser, poursuit-il. On fait un pas en arrière puis deux en avant. Ce n’était pas comme ça au PSG : on faisait un pas en avant puis trois en arrière. C’était vraiment très difficile. La pression était trop forte« .

Image : chelseafc.com

Cette pression qui lui faisait défaut sous les cieux parisiens s’est évaporée à Londres, et lui a permis de remporter la Ligue des Champions en 2021 avec les Blues de Chelsea, sous les ordres de son ancien coach au PSG, Thomas Tuchel : « Quand je suis arrivé à Chelsea, j’ai perdu ce poids de la pression, confie le défenseur. Ce n’est pas pour ça que j’ai gagné la Ligue des champions ici, mais je n’avais pas cette responsabilité. Je me sentais plus léger, comme si un camion avait été ôté de mon dos« . Toujours dans les colonnes du Guardian, Thiago Silva a fait part du rêve qu’était de toucher les étoiles européennes avec le Paris Saint-Germain : « Mon rêve, comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c’était de gagner la Ligue des Champions, je peux vous l’affirmer. Marquinhos a encore des chances, mais avec le PSG, c’est fini pour nous. Neymar aurait certainement aimé rester. Gagner la Ligue des Champions était son rêve« .