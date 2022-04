Angers / PSG : Le point médical avec trois absences majeures

Ce mercredi soir (21h Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une semaine décisive pour les Rouge & Bleu qui peuvent officiellement être sacré champion de France sur la pelouse du SCO. Et à la veille de cette rencontre face aux Angevins, le club de la capitale a dévoilé son point médical avec trois absences de taille.

En effet, Leo Messi et Marco Verratti seront forfaits pour cette rencontre. L’Argentin est en soins en raison une inflammation tendon d’Achille gauche. Un nouveau point sera fait dans 48 heures tout comme pour Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (genou droit). À cela s’ajoutent les absences d’Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes et Julian Draxler. Pour rappel, Neymar Jr sera suspendu pour ce match.

Le point médical du PSG