Le PSG possiblement champion mercredi soir contre Angers ?

Avec son succès contre Marseille dimanche soir, le PSG compte 15 points d’avance sur son dauphin. Cette victoire lors de ce classico qui permet aux Parisiens de se rapprocher du titre de champion de France, le dixième de son histoire. Ce titre sera très certainement officiel cette semaine que ce soit contre Angers demain (21 heures, Canal Plus Décalé) ou samedi (21 heures, Canal Plus Décalé) contre Lens.

Pour que le PSG soit champion sur la pelouse du stade Raymond Kopa, deux possibilités s’offrent à lui. La première, les Rouge & Bleu s’imposent contre les Angevins et Marseille ne bat pas Nantes au stade vélodrome. Le club de la capitale aurait alors 17 ou 18 points d’avance, et sachant qu’il ne restera que 15 points à distribuer, le titre sera officiellement parisien. Deuxième scénario, Marseille s’incline contre Nantes et le PSG n’aura alors besoin que d’un point pour être sacré.