Pochettino : « Les joueurs et le staff ont la motivation pour donner ce 10e titre »

Le PSG sera-t-il sacré champion de France dès ce mercredi sur la pelouse de l’Angers SCO (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de 33e journée de Ligue 1 ? Pour cela, les Parisiens devront réaliser un meilleur résultat que l’OM, qui affronte le FC Nantes. Et ce mardi, à la veille du match face au SCO, Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse et a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

Quel est l’état du groupe après une longue saison ?

« Il y a des joueurs qui ne seront pas là demain. C’est une opportunité pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup et peuvent être concernés par le match. Les jeunes peuvent être dans le groupe pour le match de demain pour gagner en expérience. »

A-t-il commencé à élaborer les contours pour la saison prochaine ?

« Pour le moment, l’objectif du titre n’est pas encore assuré. Nous sommes encore focalisés pour le remporter et aussi sur le match à venir. Ensuite, la direction sportive travaille sur les contours de la saison prochaine et certains paramètres du club. Et comme je l’ai dit, nous sommes encore focalisés sur l’obtention du titre. »

Quel est le bilan de sa saison personnelle avec le PSG

« L’heure du bilan viendra au moment de l’obtention du titre et en fin de championnat. Comme je l’ai dit il y quelques temps, remporter la Champions League était l’un des objectifs. De ne pas l’avoir obtenue est une déception. Le club court encore derrière ce titre qu’il espère avoir. »

A-t-il envie de continuer dans ce projet ?

« J’ai encore un an de contrat, c’est une question contractuelle. Le désir est de toujours faire mieux avec le staff technique que la saison passée. Notre envie de revanche est toujours intacte. »

Comment motive-t-il ses troupes alors que le titre est quasiment acquis ?

« La motivation est là pour remporter le titre, ce qui n’est pas encore fait. Les joueurs et le staff technique ont la motivation pour donner ce 10e titre, qui est important dans l’histoire du club. On doit aussi avoir du respect pour le football, nos adversaires et nous-mêmes. C’est de cette façon-là qu’il faut agir jusqu’à l’obtention le titre. »

Appelle t-il à l’union sacrée en cas de titre ?

« On vit en démocratie et tout le monde a le droit de s’exprimer (par rapport à la colère des supporters). J’espère qu’on pourra fêter ensemble l’obtention d’un 10e titre pour le club, c’est quelque chose d’important. Pour le futur du club, j’espère qu’il pourra y avoir une bonne entente (avec les supporters), pour un club comme le PSG qui espère remporter tous les titres. »

Faut-il plutôt valider le titre dès demain pour ne pas le fêter dans un stade sans ambiance ?

« C’est important de remporter le titre, après le plus rapidement sera le mieux. Après la façon de célébrer, ça dépendra du club et des supporters. Ce sera une joie immense de remporter ce 10e titre pour le club. »

Quels sont les jeunes qui peuvent être une valeur ajoutée dans le court et moyen terme ?

« On a quelques jeunes qui s’entraînent avec nous. Ceux qui s’entraînent avec nous depuis plus d’un an peuvent être une valeur ajoutée pour le club. »

A-t-il envoyé un message à Antoine Kombouaré, qui affronte l’OM au même moment ?

« Antoine est un bon ami et un grand supporter de notre club. Mais d’abord, il voudra gagner pour lui et le FC Nantes. La première chose qu’il aura en tête sera de bien faire pour son équipe. »