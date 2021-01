Ce soir à 21 heures (Canal Plus), le PSG se déplace au Stade Raymond Kopa afin d’affronter l’Angers SCO, à l’occasion de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino (qui ne sera pas sur le banc en raison de son test positif à la Covid-19) a pu composer un groupe étoffé comme lors de la rencontre face à l’OM au Trophée des Champions (victoire 2-1 du PSG). Face aux Angevins, certains joueurs pourraient souffler en raison l’enchaînement des matches depuis la reprise. Alors comment sentez-vous ce match entre l’Angers SCO et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici ! Mercredi dernier, le PSG a remporté son dixième Trophée des Champions grâce à sa victoire face à l’OM (2-1). Un score annoncé ici par Baby Bejita, Benjamin Barbichon, Heisenberg, DamssVador, fffrrreeeddd, ViDazZ et Windom Earle. Félicitations à eux !