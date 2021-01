Pour son premier match de la phase retour en Ligue 1, le PSG voyage chez le septième, Angers. C’est sans Mauricio Pochettino, qui est positif au Covid (asymptomatique). En conséquence, ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino sont à la manœuvre auprès de l’équipe. Nul doute qu’ensemble les trois hommes ont décidé du onze de départ. Avec du choix. En effet, le PSG se remplume enfin. Manquent “seulement” ce soir Thilo Kehrer, Rafinha, Colin Dagba (Covid), Alexandre Letellier (coude) et Juan Bernat (reprise). A l’arrivée, beaucoup de surprises ! Une défense avec Florenzi, Diallo, Marquinhos et Kurzawa (La LFP avait annoncé sur son site Bakker en lieu et place du capitaine, comme PSG.FR, avant de changer). Deux joueurs dans l’entrejeu, Paredes et Verratti. Et quatre attaquants : Mbappé, Di Maria, Neymar plus Kean. Coté angevin, aucune surprise dans le onze, et pas d’erreur dans la publication.

Angers SCO / PSG

Samedi 16 janvier 2021 à 21 heures au stade Raymond-Kopa | 20e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Delerue | VAR : Pignard