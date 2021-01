Le terrain, la pluie, le huis clos, ce n’était pas le meilleur contexte pour avoir un grand match de football avec ce SCO-PSG. Et on ne l’a pas eu. Les deux équipes, en 4-2-3-1 avaient plutôt envie. Angers a proposé un bloc dense difficile à manœuvrer. Et les dernières transitions ont souvent été manquées par le PSG. Di Maria, Mbappé et Kean n’étaient pas très bons, ce qui n’a pas aidé Neymar plus juste techniquement. Paredes aura été la rampe de lancement, sachant placer de bons tacles aussi. Verratti a été combatif. Les plus grandes satisfactions se trouvent derrière. Navas, homme du match, notamment grâce à une parade reflexe du pied devant Diony. La charnière Marquinhos-Diallo fonctionne bien. Et puis Kurzawa pour sa reprise de volée victorieuse. Six jours s’offrent désormais au PSG. Un luxe pour bien travailler au Centre Ooredoo.

Les notes de Canal Supporters : Navas (8) – Florenzi (5,5) – Marquinhos (7) – Diallo (7) – Kurzawa (6,5) – Paredes (6) – Verratti (6) – Di Maria (4) – Neymar (6) – Mbappé (4) – Kean (4)