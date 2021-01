C’est à Angers que le PSG se présente ce soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une première journée de la phase retour qui a débuté par une défaite de l’OM à domicile contre Nîmes (1-2). Après un cafouillage au moment de l’officialisation par la LFP et le PSG du onze de départ, Marquinhos est bien en place, en défense centrale, avec Diallo. Le Paris SG joue en 4-2-3-1 avec un Verratti un cran plus bas, Neymar en meneur de jeu, Mbappé et Di Maria sur les côtés et Kean en pointe. Mauricio Pochettino, positif au Covid et heureusement asymptomatique, suit le match devant sa télévision. Il est en lien avec ses adjoints.

Le fil du match

Une mauvaise pelouse, une pluie battante, une tribune en construction, un huis clos, on a vu de meilleures conditions pour jouer au football. Et d’ailleurs, on n’a pas vu grand chose, quelques vagues tentatives offensives. 0-0 à la pause. En début de seconde période, Keylor Navas sort la grosse parade du pied sur une tête plongeante de Diony ! A la 55e minutes, Paredes trouve Neymar qui lance Mbappé mais sa frappe est déviée par Bernardoni. C’est la première frappe cadrée du PSG. A la 63e une frappe de Bahoken déviée par Kurzawa passe juste de la barre. Mais l’ouverture du score est parisienne (70e) par Layvin Kurzawa, d’une reprise de volée excentrée. Un beau geste synonyme de trois points et d’une première place provisoire au classement.

Angers SCO / PSG : 0-1 (0-0)

Samedi 16 janvier 2021 à 21 heures au stade Raymond-Kopa | 20e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Delerue | VAR : Pignard | But : Kurzawa (70e) | Avertissements : Verratti (88e), Neymar (93e)