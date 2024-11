Racheté par la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC veut mettre en place une concurrence saine avec le PSG en cas de remontée en Ligue 1.

Bientôt un derby francilien en Ligue 1 ? Racheté par la famille Arnault et Red Bull, le Paris FC peut se permettre de rêver. Actuellement leader de Ligue 2, le club francilien a pour ambition de rejoindre l’élite du football français et de créer une nouvelle concurrence avec le PSG sur le long terme. Mais pas de quoi créer une grosse rivalité entre les deux clubs de la capitale française.

« Je serai toujours supporter du PSG tout en étant actionnaire du Paris FC »

Futur actionnaire majoritaire du Paris FC via la holding familiale, Antoine Arnault, a clamé son amour pour les Rouge & Bleu, dans une interview à RMC Sport : « Alors, que les choses soient claires: moi je suis supporter du PSG depuis que j’ai 12 ans. J’ai été abonné pendant de nombreuses années et aujourd’hui je suis très gentiment invité par Nasser (Al-Khelaïfi) que je connais bien et qui est un ami. J’ai énormément d’admiration et de respect pour ce qu’il a construit avec son actionnaire. Le PSG est un grand club que j’admire. Et je n’aurai pas l’immodestie de me comparer ou d’essayer de créer une espèce de rivalité factice entre notre club aujourd’hui ou le futur club que sera le Paris FC et le PSG actuel. »

Le dirigeant du groupe LVMH estime qu’une concurrence saine peut s’installer entre les deux formations « Je pense qu’il y a la place pour deux clubs à Paris, je pense qu’il y a la place pour construire deux histoires différentes, peut-être complémentaires. Ce qu’on souhaite, c’est continuer dans la lignée populaire du club du Paris FC, continuer à bien faire les choses. Et ce n’est pas parce qu’on fait certaines choses qu’elles sont forcément en opposition avec le PSG. Moi, je serai toujours d’ailleurs supporter du PSG tout en étant actionnaire du Paris FC, sauf, je l’espère, deux fois par an ou là, je serai plutôt pour le Paris FC (…) Vous ne m’entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le PSG. C’est un club que j’admire, c’est un club qui réussit des choses extraordinaires. Et je le garderai toujours dans mon cœur. »