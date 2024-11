Victime d’une blessure à la cheville à la mi-août, l’attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, a retrouvé ses partenaires à l’entraînement collectif.

Luis Enrique voit son infirmerie se vider à l’approche des derniers rendez-vous de l’année 2024. En effet, depuis le début de la saison, trois joueurs occupaient les points médicaux : Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Si les deux internationaux français ont retrouvé leurs coéquipiers aux séances collectives, ils ont récemment été rejoints par le numéro 9 des Rouge & Bleu.

Dembélé également présent à la séance de mercredi

Victime d’une blessure à la cheville le 16 août dernier, Gonçalo Ramos a effectué son retour à l’entraînement collectif ce mercredi, comme partagé par le club parisien via ses réseaux sociaux. L’international portugais a notamment participé aux mini-oppositions. Une bonne nouvelle pour le PSG et une solution supplémentaire pour Luis Enrique au poste de numéro 9. Cependant, l’attaquant de 23 ans ne sera pas de la partie pour la rencontre face au TFC ce vendredi (21h sur DAZN) Le staff parisien veut prendre son temps et laisser quelques séances collectives au Portugais avant d’envisager un retour à la compétition. À noter également la présence d’Ousmane Dembélé à la séance de mercredi. Le numéro 10 du PSG avait manqué le dernier rassemblement de l‘équipe de France en raison d’une gêne musculaire aux ischios-jambiers. Victime d’un virus intestinal avant Italie / France, Gianluigi Donnarumma était aussi présent au Campus PSG.