Appadoo : « Je trouve déplorable et inexcusable l’attitude de Presnel Kimpembe »

Lors du match entre le PSG et Brest (1-0) samedi après-midi, une action a fait beaucoup parler. En toute fin de match, Presnel Kimpembe a taclé fortement Irvin Cardona. Déjà averti, le titi parisien a échappé au deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Sur cette action, le capitaine du jour s’est blessé à l’ischios jambiers gauche. Il manquera un mois de compétition. Mais ses paroles avec l’arbitre, Monsieur Pignard, « Wesh, touche-moi pas frère ! Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas ! » ont aussi fortement fait réagir. Dave Appadoo regrette que Kimpembe n’ait pas été sanctionné pour ça.

« C’est terrible qu’il ne soit pas sanctionné«

« Je trouve déplorable et inexcusable l’attitude de Presnel Kimpembe, encore plus quand tu es capitaine. J’ai trouvé ça scandaleux comme attitude. Quand on voit la scène (son échange virulent avec l’arbitre en fin de match), je trouve qu’elle est scandaleuse, s’emporte le journaliste dans l’Equipe du Soir. C’est incroyable que l’arbitre, qui était arrivé comme un pédagogue pour essayer de le calmer, sachant qu’il venait d’échapper au rouge. Derrière, qu’il se conduise comme ça, peut-être que c’est de l’énervement parce qu’il sait qu’il est blessé, mais malgré tout jamais il ne doit faire ça. Surtout, c’est terrible qu’il ne soit pas sanctionné parce que l’on sait très bien que cela a des conséquences.«