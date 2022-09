Revue de Presse PSG : Messi, Kimpembe, Hakimi, Danilo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 12 septembre 2022. Le retour en forme de Lionel Messi, vers une absence d’un mois de Presnel Kimpembe, Danilo Pereira option numéro une pour remplacer le Français en défense centrale et quel accueil pour Achraf Hakimi en Israël ce mercredi.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le retour en forme de Lionel Messi cette saison. Après un premier exercice d’adaptation, le numéro 30 du PSG montre une grande influence dans le jeu de son équipe. Et « à défaut de marquer, il enchaîne les passes décisives et affiche son meilleur niveau depuis son arrivée en août 2021. » Face au Stade Brestois (1-0) ce samedi, il a réalisé sa 7e passe décisive de la saison. Même s’il marque moins qu’en Espagne (3 buts cette saison), le septuple Ballon d’Or fait preuve de malchance par moment avec 13 poteaux touchés depuis son arrivée dans l’Hexagone en août 2021. Surtout, l’attaquant parisien a retrouvé une forme optimale qui lui permet d’enchaîner les rencontres.

Pour l’ancien Parisien, Fabrice Pancrate (2004-2009), Lionel Messi avait juste besoin d’une saison d’adaptation après 20 ans passés à Barcelone : « Je ne dirais pas qu’on a retrouvé Messi parce qu’en fait on ne l’avait pas perdu. Il était dans une phase d’adaptation, après vingt ans dans le même club. C’était juste une question de patience, de déclic. Donc, pour moi, ce qu’il fait aujourd’hui c’est du Messi, c’est tout naturel. Certes, il ne marque pas trop, mais quand vous voyez l’impact qu’il a sur le jeu, sa vista, les passes improbables qu’il trouve… » De son côté, l’ancien coach des Rouge & Bleu, Alain Giresse (1998), estime que la bonne forme de l’Argentin de 35 ans profite à ses deux coéquipiers en attaque : « Alors, certains trouveront son jeu moins spectaculaire. Sauf que sur la planète, il n’y en a pas beaucoup qui sont capables de distiller les ballons avec cette justesse de précision et cet imprévu. Il y en a un qui le sait très bien, c’est Neymar. Et Mbappé va encore plus le comprendre ! »

Le quotidien francilien donne des nouvelles de Presnel Kimpembe. Sorti sur blessure en fin de match face au Stade Brestois (1-0), le Titi du PSG devrait connaître une absence d’un mois en raison d’une déchirure à l’ischio-jambier de la cuisse gauche. Il sera ainsi absent au moins jusqu’au 11 octobre. Le club parisien communiquera bientôt sur la durée d’indisponibilité de son défenseur central. Ainsi, il manquera les matches face au Maccabi Haïfa (14 septembre), l’Olympique Lyonnais (18), l’OGC Nice (1er octobre) et le Benfica Lisbonne (5). Un retour face à l’Olympique de Marseille (16 octobre) peut être espéré. De plus, le champion du Monde 2018 est forfait pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France à la fin du mois. Dans un secteur où les solutions alternatives ne sont pas légion, Christophe Galtier perd l’un de ses titulaires indiscutables en défense centrale. Ainsi, pendant l’absence du Français, c’est Danilo Pereira qui devrait former le trio défensif aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos.

Le Parisien se demande également quel accueil recevra Achraf Hakimi lors du déplacement en Israël mercredi pour affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Après avoir affiché son soutien au peuple palestinien, le latéral droit du PSG a reçu les sifflets du public israélien lors des deux dernières éditions du Trophée des Champions organisées à Tel-Aviv. De son côté, le joueur ne pense pas à ce sujet, comme il l’avait déclaré en zone mixte en marge de la victoire face à Brest : « Est-ce que ça me travaille ? Non, non. Je serai avec l’équipe, ce n’est pas un problème pour moi. Je vais jouer et, après, je vais rentrer à la maison (rires). » Et pour le journaliste français basé en Israël, Jonathan Sereno, l’accueil contre Achraf Hakimi avait fait tâche : « Au bout de deux fois, la presse ici s’en était fait écho. Beaucoup avaient trouvé les sifflets un peu bêtes. Quel accueil pour le match de mercredi ? Il y aura des sifflets mais contre l’équipe adverse en général. Mais ici, la politique n’est jamais loin. Tu ne peux pas empêcher certains de faire le lien entre la politique et le sport. »

De son côté, L’Equipe évoque le rôle important qu’occupera Danilo Pereira lors des prochains matches. Avec l’absence de Presnel Kimpembe pour au minimum un mois, l’international portugais pourra profiter de sa polyvalence pour occuper le rôle de défenseur central. Ainsi, « il y a des chances de retrouver, à nouveau, Danilo axial gauche mercredi à Haïfa en Ligue des champions et/ou dimanche pour le choc à Lyon. » Face à l’absence de recrue phare à ce poste lors du mercato estival, le Portugais de 31 ans occupe désormais la place de numéro 4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Depuis le début de saison, l’ancien capitaine du FC Porto a été titularisé à trois reprises à ce poste de défenseur axial et a dépanné aussi à gauche, au centre et à droite, « faisant office de couteau suisse pour Galtier. » Sous contrat jusqu’en 2025, Danilo Pereira avait également gagné la confiance de Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino grâce à sa fiabilité. Lors de ses deux premières saisons, il a pris part à 42 matches (2020-2021) et 37 matches (2021-2022). Recruté cet été en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele peut également dépanner à ce poste de défenseur central, mais il est plutôt considéré par les décideurs parisiens comme la doublure d’Achraf Hakimi.