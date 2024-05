Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du PSG ce soir en demi-finale retour de la Ligue des champions contre Dortmund, Kylian Mbappé n’a pas réussi à faire de différence. L’attaquant a eu du mal à trouver des espaces et de la profondeur dans la défense très basse et regroupée du club allemand. Repositionné dans l’axe après la sortie de Gonçalo Ramos, le numéro 7 du PSG s’est procuré quelques occasions, trouvant même la barre après une belle parade de Kobel. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par RMC Sport, l’attaquant est revenu sur cette déconvenue parisienne aux portes de la finale de la Ligue des champions.

« C’est un processus qui est long, mais je pense que le club n’est pas loin »

« Bien sûr on est déçu, on voulait se qualifier pour la finale. En Ligue des champions, il faut être efficace dans les deux surfaces, et sur ce point-là, ils ont été meilleurs que nous, donc voilà… On est déçu pour les supporteurs, pour nos proches, mais c’est comme ça. C’est un processus qui est long, mais on a montré à travers cette saison qu’on était capable d’aller loin. Je pense que le club n’est pas loin. » Interrogé sur son avenir, l’international français a préféré botter en touche. « Mon dernier match de C1 avec le PSG ? Cette saison, c’est sûr qu’on ne la jouera plus. Maintenant, comme j’ai dit avant, on est très déçu du résultat aujourd’hui. On voulait gagner. On a essayé de mettre les ingrédients pour gagner, mais dans les matchs au couperet en Ligue des champions, il faut être efficace et on ne l’a pas été assez sur les deux matchs. »

« Si nous on ne se persuade pas qu’on peut gagner, qui va le faire pour nous ? »

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a ensuite tenu à réfuter tout excès de confiance de son équipe. « Pas du tout. Si nous on ne se persuade pas qu’on peut gagner, qui va le faire pour nous ? Personne. Je ne pense pas que ce soit le problème, le groupe était serein comme depuis le début de la saison, maintenant, c’est le football. Mais tout n’est pas à jeter, il y a encore des objectifs, une finale de Coupe de France. On va continuer à travailler et essayer de la gagner. » Il a enfin été questionné sur le fait qu’il supporte le Real Madrid demain soir dans l’autre demi-finale. Il a alors levé les yeux au ciel avant de s’en aller.