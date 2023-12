Après son rouge au Havre, Donnarumma connaît sa sanction

Le week-end dernier, Gianluigi Donnarumma a été expulsé au bout de 10 minutes de jeu contre le Havre. La Commission de discipline de la LFP a tranché sur sa sanction du gardien du PSG.

Lors de la victoire du PSG sur la pelouse du Havre (0-2) dimanche dernier, Gianluigi Donnarumma n’a passé que dix minutes sur la pelouse. Après un long dégagement havrais, Nordi Mukiele et le portier ne se sont pas compris et vu un joueur du promu récupérer le ballon. Sorti loin de ses cages, l’international italien a voulu récupérer le ballon, mais a touché son adversaire au niveau du haut de son corps. L’arbitre n’a pas hésité et a brandi le carton rouge, mérité, contre Gianluigi Donnarumma. Il a donc quitté le terrain et Arnau Tenas a pris la place dans le but parisien et réalisé une très belle prestation pour ses débuts en professionnel.

Absent contre Nantes et Lille

Ce mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie afin de délibérer sur la suspension du numéro 99 du PSG. Et elle a décidé de sanctionner Gianluigi Donnarumma de deux matches fermes de suspension. Il manquera donc la réception de Nantes, samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot), dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1, mais également le choc à Lille le dimanche 17 décembre (20h45, Prime Video). Il fera son retour pour le dernier match de l’année 2023, la réception de Metz – au Parc des Princes – pour le compte de la dix-septième journée du championnat (20 décembre).