Armand : « Je conserverai toujours le PSG dans mon cœur »

Ce soir, le PSG affronte Lille lors de la 21e journée de Ligue 1. Un match spécial pour Sylvain Armand, coordinateur sportif du LOSC et ancien joueur des Rouge & Bleu.

Quatre jours avant la réception de la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Lille ce soir dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront réaliser une belle performance afin de préparer au mieux la réception du club basque. Du côté du LOSC, Sylvain Armand occupe le poste de coordinateur sportif depuis 2021. Ce soir, ce sera un match particulier pour lui, qui a passé neuf ans au PSG (2004-2013) et qui est le quatrième joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu avec 380 matches. Pour Le Parisien, il est revenu sur son passage au PSG, a évoqué son émotion au moment de revenir au Parc des Princes, ou bien encore son ancien entraîneur à Paris, Carlo Ancelotti, Marquinhos qui se rapproche de la première place des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG.

Le retour au Parc des Princes, toujours spécial ?

« Bien sûr. Même s’il y a eu Nantes avant, Paris a fait ma carrière. Je conserverai toujours ce club dans mon cœur. »

Quatrième joueur le plus capé du PSG, ça raconte quoi ?

« Ma longévité. Le fait de m’être accroché. Je passais après Gaby Heinze. Mes débuts ont été compliqués. J’avais du mal à retrouver mon football. Je pensais y rester six mois. J’ai vécu énormément de choses à Paris. En 2008, on évite, in extremis, la relégation. J’étais encore là au début de l’ère qatari. J’y ai gagné des titres… Je suis fier de ce que j’y ai fait. Je n’ai pas toujours été bon, mais là comme ailleurs, je n’ai jamais triché. »

Marquinhos

« J’aime beaucoup le joueur et l’homme. J’apprécie sa façon de se comporter, de ne rien dire et d’être toujours positif. Quand je le regarde tacler, anéantir une action adverse et se relever en serrant le poing, ça raconte son engagement et son investissement. »

Le PSG avec moins de paillettes, une bonne stratégie dans la quête de la Ligue des champions ?

« Ça me semble la bonne solution. Quand on compare avec les autres équipes comme City, il y a des grands joueurs, il en faut, mais pas seulement. Une équipe est un savant dosage. Qu’il y ait moins de bling-bling, comme il y a pu en avoir au temps de Neymar, Messi ou Ramos, ça s’entend. Aujourd’hui, la notoriété du PSG n’est plus à faire. Il convient d’attirer des joueurs complémentaires. Ce n’était, peut-être, pas le cas la saison passée avec certains égos surdimensionnés. Après, si Carlo Ancelotti était resté plus longtemps, Paris serait, je pense, déjà champion d’Europe. Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? On ne le saura jamais, mais pour avoir passé dix-huit mois avec lui, j’ai cette conviction. C’est un entraîneur au management extraordinaire, au sens du relationnel rare, pour lequel j’ai une grande admiration. Avec lui, le PSG avait déjà franchi un grand cap. »