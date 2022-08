Arnaud Kalimuendo s’exprime sur son départ du PSG

C’est l’un des gros mouvements du côté des départs au PSG cet été : de retour de prêt, Arnaud Kalimuendo n’aura finalement pas fait de vieux os en terre parisienne. En effet, le natif de Suresnes a été transféré au Stade Rennais pour une somme avoisinant les 25 millions d’euros, plus un pourcentage à la revente. Un départ de son club formateur sur lequel le principal intéressé est revenu en conférence de presse.

Des garanties que le PSG ne pouvait pas lui offrir

Arnaud Kalimuendo a ainsi expliqué pourquoi il a dit oui au club breton et pourquoi il a décidé de quitter le PSG : « C’est mon père qui m’a parlé de l’intérêt du Stade Rennais. J’étais très flatté. Cela fait plusieurs saisons que je suis ce club. Quand l’équipe s’est présentée, je n’ai pas eu de doute. Je n’ai pas hésité à venir. Je voulais pouvoir jouer, continuer mon développement, jouer la Coupe d’Europe. Rennes me proposait tout cela. C’est la meilleure décision que je pouvais prendre. (..) Je souhaitais avoir des conditions que je ne pouvais pas avoir au PSG. Il y a de très grands joueurs là-bas et on apprend de leur professionnalisme, sur et en-dehors du terrain. »