Dans quatre jours, Mauricio Pochettino et son staff (Jésùs Pérez, Miguel D’Agostino, Sebastiano Pochettino, Zoumana Camara) doivent entraîner au centre Ooredoo des joueurs du PSG de retour de vacances. L’officialisation du recrutement du technicien argentin ne devrait plus tarder. En attendant, la méthode “Poche” est présentée ici ou là. Jean-Luc Arribart, ancien joueur devenu consultant Premier League (“The Specialists”) pour Canal Plus, prévient, avec Mauricio Pochettino le travail est intense.

“J’ai appris à le découvrir à Southampton puis à Tottenham. Mauricio est un type bien et un garçon intelligent. Il a montré sa capacité d’adaptation à Tottenham où on l’attendait au tournant. Il a tiré beaucoup de son groupe, même s’il n’a pas assez senti son besoin de renouvellement la dernière année“, commente Jean-Luc Arribart dans Le Parisien. “Il est exigeant sur les horaires, les règles de vie dans le groupe, il veut que les joueurs s’entraînent très dur. Il n’y a pas de routine. Les entraînements sont toujours différents, très organisés, mais il demande beaucoup. Il met en place des jeux très intenses, avec ballon, par exemple à 2 contre 2, ce qui permet d’oublier que tu fais des efforts.”