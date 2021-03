Kylian Mbappé n’a que 22 ans mais il réalise de très belle performance et explose les records de précocité les uns après les autres. Le numéro 7 parisien impressionne le monde du football et ses observateurs. Dans une interview accordée au Parisien, Arsène Wenger a été questionné sûr, où sera Kylian Mbappé en 2026. Et il le voit très haut.

“Kylian sera sur l’un des toits du monde. Il sera, à 27 ans, en pleine maturité. Sur le terrain, il se sera recentré. On « meurt » moins quand on est recentré. Alors que, sur les côtés, il arrive un âge où cela devient difficile… Au poste d’avant-centre, on peut davantage jouer les prolongations, assure Wenger dans cet entretien. D’autant qu’avec l’âge, l’efficacité s’accroît. Sur quel toit du monde ? Sur le toit de Paris, ou sur le toit de Madrid ou… Est-ce qu’il aura un ou plusieurs Ballons d’Or ? Je le souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter. J’ai dit, voilà plusieurs années déjà, qu’il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C’est un bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du monde, il en a gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une. L’équipe de France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec de la marge, a tout pour ne pas s’interdire de lutter pour remporter la prochaine.”