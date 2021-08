AS insiste, le Real va faire une offensive le 30 août pour Mbappé auprès du PSG

Il y aura une offensive finale le 30 août de la part du Real Madrid pour Kylian Mbappé auprès du PSG. Le journal sportif madrilène AS persiste et signe. Après le match à Reims des Parisiens dans le cadre de la 4e journée de L1, les Merengue tenteront une opération sur 48 heures avant la fermeture du marché des transferts. L’offre du Real sera belle (130 à 170M€), assure le journaliste Tomás Roncero, qui voit 5 clés dans le dossier Mbappé : 1/Que le PSG accepte de négocier. 2/Qu’il n’y ait pas d’interférences avec la compétition (d’où cette date après la 4e journée coïncidant avec le début de la trêve internationale). 3/Faire profil bas pour ne pas braquer le PSG et le Qatar. 4/Faire une offre financière satisfaisante pour Paris. 5/L’appui de l’attaquant français.