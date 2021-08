AS : “Mbappé ne fait pas confiance au (projet du) PSG”

La non-prolongation de contrat de Kylian Mbappé – son engagement au PSG court jusqu’au 30 juin 2022 – va devenir chaque jour un peu plus un motif de tension et de pollution dans la saison Rouge & Bleu. D’ailleurs, le journal sportif madrilène AS titre : “Mbappé ne fait pas confiance au PSG“. Malgré le recrutement de qualité en cours (Hakimi, Wijnaldum, Ramos, Donnarumma), l’attaquant de 22 ans douterait encore du “projet”, du chemin emprunté par le club. Pourtant, même AS juge que le PSG a “un des effectifs les meilleurs du monde, si ce n’est le meilleur”. Sans oublier que le PSG a enchaîné finale et demi-finale de la Ligue des champions. On peut donc supposer que Paris est un bon endroit pour triompher. Dans ce contexte de flou et de doutes, le seul confiant quant à une prolongation de contrat de Kylian Mbappé reste Nasser al-Khelaïfi, écrit Andrés Onrubia. Mais le président du PSG va devoir trancher : vendre en août 150M€ l’attaquant de 22 ans au Real Madrid ou potentiellement le voir partir libre dans moins d’un an. On le voit, le cas Mbappé devient une pollution dans un PSG qui a pourtant tout pour être serein.