Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 4 août 2021 dans la presse hexagonale : le dossier Paul Pogba, l’idée de Zlatan Ibrahimovic, les derniers vacanciers sur le chemin du retour, une projection sur la saison de Ligue 1…

C’est un peu une tradition, alors que la Ligue 1 reprend vendredi à 21 heures avec un Monaco-Nantes, L’Equipe a effectué un sondage pour recueillir les pronostics de 20 personnalités du football. Dix-neuf voient le PSG champion de France en 2022. Seul Basile Boli a voté pour l’OM… À la question “Qui finira meilleur buteur ?”, tous ou presque ont voté pour Kylian Mbappé. Seuls Jean-Michel Larqué et Fabien Cool ont placé Neymar en tête de leur classement. “L’ère des Galactiques” s’ouvre au PSG, estime par ailleurs le journal sportif. “Avec son recrutement de première classe, le PSG affirme un peu plus ses ambitions de grandeur. À condition de bien gérer tout ce petit monde doré”, peut-on lire. Et puis il y a “l’épineux dossier Mbappé” qui pourrait s’étirer jusqu’à l’été 2022. “Pour résumer, tout est réuni pour aller au paradis ou tutoyer l’enfer. La garantie d’un feuilleton palpitant.” Feuilleton dans lequel le “travail de Pochettino sera une des curiosités de la saison.” Surtout “qu’après sept mois sur le banc, il est difficile encore de saisir sa patte, et surtout son réel impact sur cette équipe.” Il va devoir “donner une direction, un cadre collectif à ce qui s’apparente trop souvent comme un agrégat d’individualités”, prévient le journal sportif. Les victoires contre le Barça et le Bayern lui ont donné du crédit. À lui de le mettre à profit pour les chantiers qui l’attendent : impulser une exigence de chaque instant, remédier à l’irrégularité chronique, réguler les errements émotionnels de ses hommes, donner une identité de jeu, sans oublier de faire une place aux jeunes pousses.” Sacré programme !

C’est un des dossiers qui va animer le mois d’août des supporters parisiens, le cas Paul Pogba. Comme nous vous l’avons révélé tout au long de ce début d’été, le PSG souhaite renforcer son milieu de terrain en recrutant “la pioche”, et le joueur veut rejoindre Paris. Mais un tel transfert a un coût ! En effet, dans un article paru le 20 juillet dernier, nous vous avons informé que Manchester United ne bradera pas l’international français et ne le vendra pas pour 50M€ au club de la capitale comme on pouvait lire à droite à gauche et que les Rouge & Bleu doivent vendre avant de débuter les négociations avec leurs homologues mancuniens. Le Parisien confirme ces informations en annonçant que si Paul Pogba devait bouger de Manchester, ce ne serait pas en-dessous d’une offre qui serait entre 75 et 100 M€ de la part du PSG. Le quotidien s’interroge de savoir si Paris possède “les moyens de ses ambitions ?” Avec une masse salariale qui a “sensiblement augmenté”, Paris va devoir vendre avant d’essayer d’enrôler l’ancien joueur de la Juventus Turin. Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Ander Herrera et Layvin Kurzawa “sont des candidats au départs”. Le journal francilien explique que la tactique du PSG est “d’attendre le dernier moment pour faire baisser le prix au maximum.” Si le club d’Ole Gunnar Solskjaer “ne prolonge pas Pogba ou ne le vend pas très cher cet été”, il semble “prêts à le laisser filer gratuitement la saison prochaine.”

C’est une information assez étonnante que partage également Le Parisien, une information associant Zlatan Ibrahimovic et le PSG dans la rubrique “transferts”. Selon le média francilien, le géant suédois, qui fêtera très prochainement ses 40 printemps, aurait eu dans l’idée de revenir du côté du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival, lui qui y a évolué de 2012 à 2016. Mino Raiola, son agent, qui possède une relation privilégiée avec le club parisien, aurait ainsi sondé la direction Rouge et Bleu à ce sujet. Néanmoins, cette dernière n’aurait pas donné suite, ayant d’autres projets en tête. Finalement, Zlatan Ibrahimovic a prolongé son bail d’un an avec l’AC Milan en avril dernier. “Il aurait été difficile d’incorporer Ibrahimovic, pas vraiment le profil pour les attaques rapides prisées par Pochettino. Et comment imaginer un vestiaire écrasé par les ego d’Ibra et de Neymar ? Baroque, l’idée n’a pas été retenue”, peut-on lire.

Ultime point, les derniers vacanciers du PSG reprendront vendredi. Les internationaux des sélections les plus performantes à l’Euro et à la Copa América – Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes et Angel Di Maria – seront de retour dans deux jours au centre Ooredoo. C’est ce que rapporte aussi Le Parisien.fr. Les six hommes étaient encore sur les terrains les 10 et 11 juillet avec le Brésil, l’Argentine ou l’Italie. C’est donc le 6 août qu’ils vont débuter leur préparation pour la saison 2021-22. Il faudra ensuite au moins deux semaines avant de les revoir dans le groupe pour un match officiel du PSG.