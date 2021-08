Fernandez : “Si on ne met pas la pression à Pochettino tous les jours, ça se passera bien pour le PSG”

Après une saison atypique et à handicaps pour le PSG, le club de la capitale devait retrouver le chemin qui mène au titre de champion de France. D’autant plus que Paris pourrait avoir le meilleur effectif de son histoire. Pour Luis Fernandez, la priorité est de bien laisser travailler Mauricio Pochettino. Le reste suivra naturellement.

“Je pense que cette année, il n’y aura pas de problème pour le PSG. Si les Parisiens ne sont pas champions avec le recrutement qui a été effectué, ils doivent déposer le bilan (rires)“, lance Luis Fernandez dans L’Equipe. “Sérieusement, si on laisse le staff travailler tranquillement, si on laisse l’entraîneur faire son job, contrairement à ce qui s’est passé avec Tuchel, il n’y aura pas de souci. Le seul danger est là. Si on ne met pas la pression à Pochettino tous les jours pour savoir par exemple pourquoi il fait jouer Donnarumma ou Navas, untel ou untel, cela se passera bien. Il ne faut pas recommencer à faire les mêmes erreurs que la saison dernière.”