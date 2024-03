AS Monaco / PSG : les compositions officielles

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), l’AS Monaco et le PSG s’affrontent en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Et voici les compositions officielles des deux équipes.

Cette 24e journée de Ligue 1 s’ouvre sur une affiche entre l’AS Monaco et le PSG. Avant son match de Ligue des champions face à la Real Sociedad (5 mars), le club de la capitale aura à coeur de prendre 14 points d’avance sur son dauphin, le Stade Brestois. Au Stade Louis II, une enceinte où le dernier succès remonte à 2019 pour les Rouge & Bleu, Luis Enrique devra composer avec une défense expérimentale en raison des absences de Marquinhos et Danilo Pereira en plus de celles de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar.

Soler et Ramos titulaires

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prend place. Il sera accompagné d’une défense expérimentale composée d’Achraf Hakimi et Lucas Hernandez au poste des latéraux et une charnière centrale Lucas Beraldo et Nordi Mukiele. Au milieu de terrain petite surprise avec la titularisation de Carlos Soler. L’Espagnol est accompagné de Manuel Ugarte et Vitinha. En attaque, Kylian Mbappé est titulaire avec le brassard de capitaine. Les deux autres Français, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, sont sur le banc et laissent leur place à Marco Asensio et Gonçalo Ramos.

🚨 Le XI du PSG avec le retour de Gonçalo Ramos dans le 11 titulaire au côté de Mbappé et Asensio ⚔️



🇺🇾 Manuel Ugarte démarrera aussi la rencontre au milieu de terrain



🗣️ Vous approuvez ce XI ?!#ASMPSG pic.twitter.com/kyKujVhaR0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2024

Feuille de match AS Monaco / PSG

24e journée de Ligue 1 – Stade : Louis II – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Julien Guarrigues – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Yohann Rouinsard et Abdelali Chaoui