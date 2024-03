AS Monaco / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique pourrait aligner une équipe proche de celle qui défiera la Real Sociedad dans quatre jours.

Après son nul arraché dans les dernières secondes contre Rennes la semaine dernière (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir avec la rencontre contre l’AS Monaco. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar ni Marquinhos. Touché au mollet contre Nantes, le capitaine parisien doit retrouver le chemin de l’entraînement demain. Pour le remplacer, le coach du PSG devrait miser sur Lucas Beraldo selon l’Equipe et Le Parisien. Il accompagnerait Danilo Pereira en charnière centrale. Lucas Hernandez serait lui titulaire à gauche. Les deux quotidiens sont aussi d’accord sur qui occuperait le couloir droit, Achraf Hakimi. Dans les buts, pas de surprise, Gianluigi Donnarumma.

Vitinha ou Fabian Ruiz au milieu ?

Les deux quotidiens ne s’accordent pas sur le milieu de terrain du PSG. Pour l’Equipe, Manuel Ugarte, qui retrouverait une place de titulaire après être resté sur le banc contre les Rennais, et Fabian Ruiz, qui enchaîne les titularisations ces dernières semaines, accompagneraient Warren Zaïre-Emery. Le Parisien place lui Vitinha au côté du titi et de l’international uruguayen. Pour finir, ils ne sont pas non plus d’accord sur le trio d’attaque. Le quotidien sportif pense que Luis Enrique alignera Lee Kang-in, Kylian Mbappé et Bradley Barcola quand le quotidien francilien pense qu’il mettra l’attaque type avec Ousmane Dembélé à la place de l’international sud-coréen.

L’équipe du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Lee, Mbappé (c), Barcola

L'équipe du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte Vitinha – Dembélé, Mbappé (cap.), Barcola.

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte Vitinha – Dembélé, Mbappé (cap.), Barcola. Le XI probable de Monaco : Majecki – Kherer, Maripan, Salisu – Singo, Fofana, Golovine, Ouattara (ou Akliouche) – Minamino – Ben Yedder (c), Balogun

