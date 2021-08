Revue de presse PSG : Bulka, Messi et le poids de Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 5 août 2021 : Marcin Bulka vers l’OGCN, Lionel Messi qui va prolonger au Barça et le poids de Neymar…

L’Equipe constate que le PSG case ses gardiens avec l’idée de conserver au final un trio constitué de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma et Alexandre Letellier. C’est au tour de Marcin Bulka (21 ans, sous contrat jusqu’en 2025) d’avoir un point de chute : l’OGC Nice. “Il sera la doublure de Walter Benitez en remplacement de Yoan Cardinale, non conservé par le Gym”, peut-on lire, comme l’avait dévoilé Nice-Matin. “Un accord a été trouvé pour un prêt d’un an assorti d’une option d’achat, mais Paris gardera la main s’il veut récupérer Bulka à l’issue de la saison. Hier, il ne manquait plus que la traditionnelle visite médicale pour boucler l’opération.” Concernant Sergio Rico (27 ans, 2024), une “solution est attendue au plus vite mais rien n’est bouclé pour le moment avec les diverses pistes (Grenade, Turquie) et après être allé passer quelques jours à Séville, Rico a repris l’entraînement au Camp des Loges.”

Feuilleton sans suspense depuis des semaines, Lionel Messi (34 ans) est arrivé à Barcelone hier. Son père va le rejoindre. Car c’est le moment de prolonger chez les Azulgrana jusqu’à… 2026. C’est ce que relève le journal sportif. Du côté du Parisien, on s’intéresse à la ligne de son ami Neymar. Le n°10 du PSG a-t-il réellement pris beaucoup de poids en vacances ? Dans son entourage, on assure – agacé – que non. De retour de vacances à Ibiza (Espagne), Neymar doit reprendre demain. Les trois semaines qui viennent de passer représentent “le propre des vacances estivales : elles sont mises à profit pour couper du quotidien de la saison. C’est encore plus vrai au sortir de cette longue saison, commencée par Neymar ou Verratti fin juin 2020 et conclue le 11 juillet dernier.” Pour indication, chez un sportif de haut niveau, un gain de 3kg s’efface en un mois et demi pour éviter les répercussions sur la masse musculaire.