Asensio, Barcola… les chiffres après PSG / Stade Brestois

Hier soir, le PSG a concédé le nul contre le Stade Brestois après avoir mené 2-0. Marco Asensio, buteur, et Bradley Barcola, passeur décisif, se sont montrés performants hier.

En clôture de la dix-neuvième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Stade Brestois, surprenant troisième du championnat. Après avoir mené de deux buts, le club de la capitale s’est arrêté de jouer et a vu Brest égaliser en fin de rencontre (2-2). Avec ce score de parité, les Rouge & Bleu conservent leur invincibilité contre les Bretons qui courent depuis 39 ans. Les Parisiens sont en effet invaincus contre les Brestois sur leurs 27 derniers matches (19 victoires et 8 nuls), comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale.

A voir aussi : PSG / Brest : les notes des Parisiens dans la presse

Marco Asensio chirurgical en Ligue 1

Premier buteur de la rencontre hier, Marco Asensio a marqué son troisième but de la saison en Ligue 1. Trois réalisations sur ses quatre premiers tirs cadrés en championnat avec le PSG. Depuis le début de la saison, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en douze matches toutes compétitions confondues. Passeur décisif pour l’Espagnol, sur une très belle louche, Bradley Barcola se montre décisif depuis plusieurs semaines. L’ancien Lyonnais est impliqué dans 18 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (7 buts, 11 passes décisives), seul Elye Wahi (27) a été plus souvent décisif dans l’élite sur cette période parmi les joueurs nés en 2002 ou après. Deuxième buteur du PSG hier soir, Randal Kolo Muani a marqué son troisième but contre Brest en Ligue 1, sa proie favorite dans l’élite. Il est aussi impliqué dans 7 buts en Ligue 1 cette saison (5 buts, 2 passes décisives), seul Kylian Mbappé (22 – 19 buts, trois passes décisives) fait mieux avec Paris lors de cet exercice 2023-2024.