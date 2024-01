Asensio : « Il faut que l’on se concentre sur nous »

En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul après avoir mené 2-0 contre Brest. Les Parisiens quittent la pelouse du Parc des Princes avec des regrets.

Lors du choc de la 19e journée de Ligue 1 entre le PSG et Brest, le PSG a réussi à mener 2-0 à la mi-temps. Mais le club de la capitale s’est endormi en seconde période et a laissé le Stade Brestois revenir au score puis égaliser (2-2). Au micro de Prime Video, Marco Asensio, premier buteur de la rencontre, est revenu sur la seconde mi-temps ratée par le club de la capitale.

« Voir ce que l’on peut faire mieux et s’améliorer pour les matches à venir«

« On avait réussi une bonne première période, mais il est vrai que l’on aurait pu avoir plus de verticalité. Mais Brest a fait également une bonne deuxième mi-temps, un bon match. Maintenant, il faut que l’on se concentre sur nous, à voir ce que l’on peut faire mieux et s’améliorer pour les matches à venir. Préoccupant ? Il faut analyser ce match à froid. On était sur une bonne dynamique, il ne faut pas que l’on sorte de notre chemin. Il faut garder notre bonne dynamique, voir ce que l’on a mal fait dans ce match. Et puis repartir sur de bonnes bases. Comment je me sens ? Je me sens très bien actuellement. Je suis très satisfait de l’opportunité que m’a donnée le coach et je suis content qu’il m’ait aligné. »