Le PSG a remporté avec brio son choc face au RC Lens (3-1) avec notamment une deuxième période aboutie au niveau collectif. De quoi donner le sourire à Marco Asensio, buteur ce soir.

Après deux matches nuls en ce début de saison de Ligue 1, le PSG était attendu pour son premier choc de la saison face au RC Lens (3-1). Et avec brio, notamment en seconde période, le club parisien a remporté cette affiche de haut niveau. Auteur de l’ouverture du score juste avant la pause, Marco Asensio est revenu sur la belle prestation collective des Rouge & Bleu au micro de Canal Plus.

La victoire face au RC Lens

« Je suis très content de la victoire. C’est une équipe qui avait terminé deuxième la saison passée et qui est en Ligue des champions. On est très contents d’avoir gagné devant notre public. On a fait un grand match. »

Son match et son but

« Oui, je suis très content. J’avais vraiment envie de marquer mon premier but en match officiel surtout face à mon public. Donc, je suis très content parce que j’ai ouvert le score, ils étaient en train de très bien défendre et mon but a été très important pour qu’on déverrouille le match. »

Avec Mbappé et Dembélé, ça change tout ?

« Oui, ce sont deux joueurs très importants pour l’équipe. Ils font la différence. On s’entend très bien et on crée beaucoup de danger. On doit continuer comme ça. »