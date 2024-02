Asensio, Mbappé, séries…les chiffres après Strasbourg / PSG

Vendredi soir, le PSG s’est imposé contre Strasbourg (1-2) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Le club de la capitale a poursuivi sa belle série de matches sans défaite à l’extérieur.

Après son match nul contre Brest (2-2), le PSG a retrouvé le goût du succès vendredi soir sur la pelouse de Strasbourg (1-2) en ouverture de la vingtième journée de Ligue 1. Une victoire qui permet au club de la capitale de poursuivre sa série de matches sans défaites à l’extérieur en championnat avec une dix-septième rencontre. Le record historique des Rouge & Bleu est de dix-neuf. Le PSG a enchaîné une quatorzième rencontre sans défaites (dix victoires, quatre nuls) contre les Strasbourgeois vendredi soir. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, cette rencontre à la Meinau est la 21e sans match nul et vierge entre les deux équipes. Le dernier 0-0 entre le PSG et Strasbourg remonte à 2004.

Le PSG a joué le 2600e match de son histoire

Buteur et impliqué sur la réalisation de Kylian Mbappé, Marco Asensio est impliqué sur un but toutes les 73 minutes avec le PSG en Ligue 1 cette saison (4 buts et 2 passes décisives en 440 minutes), son meilleur ratio sur une saison en championnat dans sa carrière. De son côté, le numéro 7 parisien a inscrit son 20e but en 19 matches de Ligue 1. « Sur les 50 dernières années, aucun joueur n’a réalisé cette performance plus rapidement sur un exercice de championnat. » Kylian Mbappé avait déjà réalisé cet exploit en 2018-2019, tout comme Zlatan Ibrahimovic (en 2015-16) et Edinson Cavani en 2016-17. Enfin, le PSG a disputé le 2600e match de son histoire contre Strasbourg vendredi. Le bilan est de 1361 victoires, 613 nuls et 626 défaites.