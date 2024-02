Le PSG se déplace ce vendredi soir (21h sur Prime Video) au Stade Louis II afin d’y affronter l’AS Monaco. Actuellement troisième en Ligue 1 Uber Eats, les Monégasques connaissent une période de moins bien et verront les travées du Stade Louis II garnies par les supporters Rouge & Bleu.

L’AS Monaco, sur ses quatre derniers matchs à domicile, n’a pas connu la victoire. En effet, les hommes d’Adi Hütter se sont inclinés sur leur pelouse face à l’Olympique Lyonnais (0-1), le Stade de Reims (1-3), le Toulouse FC (1-2), et a concédé le match nul (1-1) face au HAC. Une série qui contraste avec les derniers résultats du PSG à l’extérieur qui compte cinq matchs à l’extérieur en 2024, pour cinq victoires. Si les hommes de Luis Enrique devront se déplacer au Stade Louis II sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marquinhos, le club de la capitale pourront tout de même sur un renfort non négligeable dans cette période de la saison. En effet, selon Bruno Salomon, journaliste France Bleu Paris, c’est 1 000 supporters du Paris Saint-Germain qui garniront les travées de l’antre de la principauté. Parmi eux, 200 membres du Collectif Ultras Paris devraient faire le déplacement.