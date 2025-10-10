Aucun joueur du PSG titulaire avec la France contre l’Azerbaïdjan ?

Ce vendredi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Aucun joueur du PSG ne devrait être titulaire.

Didier Deschamps avait convoqué trois joueurs du PSG pour cette trêve internationale. Mais Bradley Barcola a été remis à la disposition du club de la capitale en raison d’une blessure. Il ne reste donc que Lucas Chevalier et Lucas Hernandez dans le groupe France pour les matches contre l’Azerbaïdjan et l’Islande. Ce vendredi soir, la France affronte l’Azerbaïdjan – au Parc des Princes – dans le cadre de la troisième journée de la phase des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, Didier Deschamps ne devrait pas titulariser des joueurs du PSG.

Dans les buts, le sélectionneur français devrait sans surprise aligner Mike Maignan. Le joueur formé au PSG devrait être défendu par une défense composée de Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano et Théo Hernandez, selon L’Equipe et Le Parisien. Au milieu de terrain, Khephren Thuram devrait être associé à Adrien Rabiot. Les deux quotidiens s’accordent sur les quatre joueurs qui occuperont l’attaque, mais pas sur leurs places. Pour le quotidien sportif, Kingsley Coman occuperait le couloir droit, Hugo Ekitike à gauche, Michael Olise en numéro 10 et Kylian Mbappé en pointe. Pour le quotidien francilien, Hugo Ekitike jouerait en pointe, Coman à gauche, Olise à droite et Mbappé en numéro 10.

La composition probable de la France selon L’Equipe : Maignan – Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Thuram, Rabiot – Coman, Olise, Ekitike – Mbappé (Cap.).

La composition probable de la France selon Le Parisien : Maignan – Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Thuram, Rabiot – Olise, Mbappé (Cap.), Coman – Ekitike.





