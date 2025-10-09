Son retour en forme, son avenir, Nuno Mendes… Lucas Hernandez se confie

De retour en forme en ce début de saison, le défenseur du PSG, Lucas Hernandez (29 ans), affiche de grandes ambitions pour cet exercice 2025-2026.

Ce début de saison 2025-2026 est marqué par le retour en forme de Lucas Hernandez. Après quelques mois à retrouver ses meilleures sensations, suite à sa grosse blessure au genou contractée en mai 2024, le défenseur de 29 ans est redevenu le joueur qu’il était avec sa grinta et son goût de l’effort. Preuve de son retour en forme, il a été convoqué pour le rassemblement d’octobre avec l’équipe de France, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 en fin de saison. Dans une interview accordée à la chaîne Youtube du Média Carré, le numéro 21 du PSG a évoqué son état de forme, ses objectifs, son avenir et la concurrence avec Nuno Mendes. Extraits choisis.

Son retour en forme

« Je me sens de mieux en mieux. C’est quelque chose que je savais depuis longtemps, que je devais avoir mon temps pour avoir de bonnes sensations. Ça n’arrive pas comme ça, il faut avoir du temps de jeu et de la continuité. En ce moment, je suis dans une bonne dynamique, mieux que l’année dernière quand j’étais revenu de blessure. Ce n’est jamais facile de revenir à mi-saison comme cela, avec l’équipe déjà rodée. J’étais au courant de cela et je savais de quoi j’étais capable. Le coach savait qu’il pouvait toujours compter sur moi. Pendant la petite coupure (d’intersaison), j’ai fait ce qu’il fallait faire, de bien me préparer pour enchaîner avec une grosse saison, avec cette Coupe du monde à la fin. Comment se sent-il ? Je me sens bien, physiquement et mentalement. Plus j’ai de continuité dans les matchs, mieux je me sens. »

A-t-il douté avant son retour en forme ?

« Non, j’ai toujours cru en moi. Mentalement, je suis quelqu’un de très fort et je savais que ça allait revenir. Mais c’est vrai que lorsque t’es dans une grande équipe, comme l’année dernière où on enchaînait les bonnes performances avec des joueurs qui étaient au top, ce n’est pas facile de rentrer dans une équipe comme ça. Mais j’étais confiant, je savais que mon moment allait arriver tôt ou tard. L’année dernière, on a fait une saison extraordinaire, j’ai joué un rôle secondaire mais je suis aussi content de ce que j’ai réalisé. Mais cette année, les choses commencent à changer, je me sens de mieux en mieux avec un grand objectif à la fin. C’est mon premier objectif. »

Son entrée face à Yamal en Ligue des champions

« Je suis quelqu’un qui aime l’adversité et les gros duels. C’était un moment un peu compliqué dans le match avec Nuno (Mendes) qui faisait un match extraordinaire mais qui avait un carton jaune. Le coach a bien géré cela. Il savait que Nuno pouvait continuer le match, mais en jouant en un-contre-un face à Yamal, à tout moment il pouvait prendre un deuxième jaune. Il a cru en moi, il m’a dit de rentrer sur le terrain et de mettre Nuno comme ailier. Le seul conseil qu’il m’a donné c’est : ‘s’il te plaît ne prends pas un carton jaune dans les premières minutes’ (rires). J’ai pu finir le match et enchaîner avec la rencontre face à Lille. »

Pourquoi a-t-il choisi de rester au PSG cet été ?

« Bien sûr qu’il y a eu des touches mais comme je l’ai dit à mes agents et à moi aussi, j’ai un grand défi au Paris Saint-Germain. On a fait une saison extraordinaire, il me reste encore trois ans de contrat (juin 2028), mais je ne pouvais pas changer de club cet été en laissant le PSG sans jouer ou en étant un acteur secondaire. Ce n’est pas possible pour moi, ce n’est pas dans ma mentalité. Si un jour je dois quitter le PSG, je veux être quelqu’un de très important et ne pas partir par la porte de derrière. »

Avec son statut, était-ce difficile d’avoir un rôle de doublure ?

« Oui, vu de l’extérieur, c’est vrai que j’ai un gros palmarès mais je suis quelqu’un de très honnête et simple. Quand tu vois que l’équipe tourne bien et qu’elle fait des performances XXL, il n’y a rien à dire. Le seul truc à dire, c’est de mieux s’entraîner et de tout donner à l’entraînement pour que le coach puisse compter sur moi s’il y a un petit souci. »

Comment vit-il la concurrence avec Nuno Mendes, est-ce le meilleur latéral gauche du monde ?

« Bien sûr que c’est le meilleur arrière gauche du monde, sans aucun doute. Après, je suis quelqu’un qui est déjà habitué à cela. Au Bayern, j’avais Alphonso Davies. Dans chaque club où je vais, la concurrence est folle (…) Le seul truc c’est de continuer et d’être performant quand le coach me donne l’opportunité. Il faut qu’ils sachent qu’eux aussi sont en concurrence avec moi. Même si Nuno est le numéro un et le meilleur au monde, il faut qu’il sache que je suis là et que s’il a besoin de moi je vais être là aussi. On s’entend très bien, on peut jouer ensemble aussi. Moi, je suis quelqu’un qui ne va jamais poser de problèmes, au contraire, s’il a besoin de moi, je suis là pour l’aider. On est dans une bonne dynamique avec un super groupe, en espérant faire une saison mémorable comme l’année dernière. »

Est-il impressionné par les Titis ?

« Oui bien sûr, ils sont jeunes mais avec beaucoup de personnalité. Lors du dernier match, Quentin (Ndjantou) jouait pour la première fois comme titulaire et il a fait une très bonne performance. Ce sont des joueurs avec beaucoup de confiance, qui peuvent nous aider et encore plus en ce moment avec toutes les blessures. C’est à eux de continuer à être performants comme cela. »

Le joueur parisien qui l’impressionne le plus sur le terrain

« Dés (Désiré Doué). Quand il est arrivé à Paris, je ne le connaissais pas vraiment. Physiquement, c’est quelqu’un de très costaud, un vrai athlète. Il a une vraie mentalité. Tu sens que c’est quelqu’un qui aime la gagne et qui ne recherche que cela. C’est le joueur qui m’a le plus impressionné depuis que je suis arrivé. Même à l’entraînement, il m’a beaucoup impressionné. »

Son avenir

« Je suis quelqu’un de très serein. Il me reste encore trois ans à Paris. C’est un club magnifique, avec des projets sportifs incroyables. Je suis très content d’être ici. On a déjà fait des grandes choses mais je sais qu’on peut continuer à écrire l’histoire de ce club, de cette ville et de ce pays. Mon objectif à court terme est de continuer d’être à Paris et d’être un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Une deuxième Ligue des champions de suite, est-ce possible ? Bien sûr, c’est pour cela que je suis là. S’il y a une équipe qui peut faire cela, c’est le Paris Saint-Germain, avec tous les bons et jeunes joueurs qu’on a, et surtout avec le coach et sa motivation. »