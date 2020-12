Comme chaque année, les Globe Soccer Awards – cérémonie organisée par l’association européenne des clubs (ECA) et celle des agents (EFAA) – récompense les meilleurs joueurs de l’année. La cérémonie avait lieu ce dimanche et les trophées ont été décernés. Marquinhos, en lice pour le titre de meilleur joueur de l’année, n’a pas remporté ce trophée. Il est revenu sans surprise à Robert Lewandowski. Pour le titre de meilleur joueur du siècle (2001-2020), deux Parisiens étaient nommés, Neymar et Kylian Mbappé. Et comme pour leur capitaine, ils n’ont pas reçu cette distinction. Le Graal a été gagné par le Portugais Cristiano Ronaldo. Également nommé pour le titre de meilleur entraîneur de l’année, Thomas Tuchel ne pourra pas se consoler avec ce titre. Il a été remporté par Hansi Flick (Bayern Munich). Enfin, le PSG était nommé dans deux catégories : meilleur club de l’année et meilleur club du siècle. Le PSG est reparti bredouille puisque le meilleur club de l’année est le Bayern Munich alors que le meilleur club du siècle se nomme le Real Madrid.

Le palmarès complet

Joueur de l’année: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Club de l’année: Bayern Munich

Entraîneur de l’année: Hans-Dieter Flick (Bayern Munich)

Joueur du siècle: Cristiano Ronaldo

Club du siècle: Real Madrid

Entraîneur du siècle: Pep Guardiola

Agent du siècle: Jorge Mendes

Prix spécial: Iker Casillas et Gerard Piqué