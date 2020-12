On sait depuis le jour du réveillon de Noël que Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. Le coach allemand a été démis de ses fonctions directement à la suite de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0). Tuchel qui devrait être remplacé par Mauricio Pochettino. Mais l’officialisation de ces deux actions n’a toujours pas été réalisée par le PSG. La raison ? Les dirigeants du PSG et les agents de Thomas Tuchel n’ont pas encore trouvé d’accord sur les modalités du licenciement. Mais selon les informations du média allemand Spox/Goal, le PSG aurait trouvé un accord avec son futur ex-coach. Thomas Tuchel va toucher 6 millions d’euros d’indemnités de licenciement. Le média germanique ne dit pas si cette indemnité comprend celle du staff technique de l’Allemand (Benjamin Weber, Zsolt Lőw et Arno Michel). Si cet accord est avéré, l’officialisation de son départ et celle de l’arrivée de Mauricio Pochettino ne devraient plus trop tarder à intervenir.