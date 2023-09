Audrey Tcheumeo : « C’est le moment idéal pour venir au PSG »

Le PSG continue de développer son club et sa marque au-delà de ses activité autour de son équipe première de football masculin. En effet, aujourd’hui c’est la section judo qui frappe un grand coup avec le recrutement d’Audrey Tcheumeo. La championne du monde, d’Europe et médaillée olympique a accordé un entretien à nos confrères de L’Equipe.

Pourquoi avoir signé au PSG Judo ?

« Pour développer mon judo, le renforcer encore plus. En judo, on doit toujours apprendre, se renouveler« .

Toujours apprendre, toujours se renouveler, même à 33 ans ?

« Je suis toujours dans l’apprentissage, apprendre encore sur le kumi-kata (prise de garde), la tactique. La présence de Damiano (Martinuzzi, nouvel entraîneur du PSG) a beaucoup pesé dans la balance, il est très bon techniquement, mentalement aussi. On a accroché de suite, on s’est compris tout de suite. Et il y a mes amies Romane (Dicko), Marie-Eve (Gahié). C’est le moment idéal pour venir au PSG pour développer ce qu’il me manque dans mon judo« .

Les JO 2024 à Paris

« Oui, c’est vrai que les Jeux sont un coin de ma tête, comme pour tous les sportifs. C’est vrai que surtout cette année, j’ai vraiment besoin de me sentir bien, d’apprendre. C’est ce qui fait que je reste passionnée. Je suis impatiente de découvrir de nouveaux mouvements, c’est ce qui me motive pour aller de l’avant« .

Beaucoup de judokas de l’Equipe de France au PSG, ça joue dans cette signature ?

« Oui j’ai pas mal d’amis mais avant tout c’est de me sentir bien. C’est une facteur essentiel« .

A lire aussi – Revue de Presse PSG : Barcola, Luis Campos, Luis Enrique…

Disputer la LdC le 9 décembre prochain en Serbie ?

« Tout est prévu« .

Les vacances qui ont suivies le dernier Masters à Budapest en août dernier (éliminé en quart de finale) …

« Oui, j’ai coupé, ça m’a fait du bien. Oui, j’étais fatiguée au Masters, j’ai fait deux années à bloc. Mentalement au Masters, je n’étais pas à la hauteur, c’était la compétition de trop mais il fallait la faire, prendre des informations importantes, on apprend toujours quand on perd. Ça m’a donné encore plus envie« .

Qu’est ce qui vous donne encore envie ?

« Avant tout, je suis passionnée, c’est l’amour du judo qui me fait tenir. Tant que je suis encore en pleine forme, que je prends du plaisir sur le tapis. Tout simplement« .

La concurrence en -78kg avec Madeleine Malonga pour les JO 24 ?

« Je n’ai pas envie d’en parler, ça ne m’intéresse pas. Je pense à moi. Le reste, je ne regarde pas« .

Un contrat de an au PSG et poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu ensuite ?

« Pourquoi pas ? Clairement, je suis encore en jambes« .

En tant que proche de Kylian Mbappé, heureuse d’évoluer dans le même club que lui ?

« C’est stylé ! C’est une fierté, c’est un grand club. C’est une histoire aussi« .

Native de Bondy (93), que représente le PSG ?

« J’ai grandi avec le Parc des Princes, mon père (Christian Ebwea-Bile, ex-international camerounais de foot) a été fan, à l’époque d’Okocha, Pauleta. Je suis venue une ou deux fois au Parc quand j’étais petite, je regardais les matches à la télé. Je joue au foot aussi, j’adore, je kiffe grave« .

Le PSG Judo poursuit donc son évolution après le recrutement de la médaillée de bronze au Jeux Olympiques 2012 de Londres, Priscilla Gneto au début du mois de ce septembre. L’entretien d’Audrey Tcheumeo est à retrouver en intégralité sur le site de L’Equipe.

Palmarès d’Audrey Tcheumeo (-78kg), nouvelle recrue du PSG Judo :

Jeux Olympiques : 2e en 2016 ; 3e en 2012

Championnat du Monde : 1er en 2011 ; 2e en 2014, 2023 ; 3e en 2013

Championnat d’Europe : 1ere en 2011, 2014, 2016, 2017 ; 2e en 2012, 2018