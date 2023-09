PSG – OL : Sakina Karchaoui se livre sur le choc face à Lyon

Ce dimanche, 21h00, les Féminines du Paris Saint-Germain reçoivent l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour la deuxième journée de D1 Arkema. Au micro de PSGTV, Sakina Karchaoui se livre sur la rencontre tant attendue.

C’est LE grand match de la saison pour les Parisiennes. Si le choc arrive très tôt cette saison, il ne faudra pas laisser passer ces trois points précieux pour la lutte au graal. Avec 2 victoires sur les 10 dernières rencontres face aux Lyonnaises, les joueuses de Gérard Prêcheur veulent marquer le coup pour le début de saison. Sakina Karchaoui revient sur les objectifs du PSG cette saison au micro de PSGTV : « Il y a toujours les mêmes objectifs que l’année dernière, c’est-à-dire qu’il faut gagner le championnat. Je pense qu’on a de bonnes joueuses, et il y a eu de belles arrivées. Gagner la Ligue des Champions aussi, c’est toujours un objectif pour le Paris Saint-Germain. On va se donner les moyens, on se prépare vraiment bien pour ce début de saison. Je sens les filles très à fond pour le projet. Toutes ont le même langage sur le terrain, donc on ne peut qu’aller loin et on espère faire de belles choses. »

« Il faut se donner à fond… »

Après un début de saison réussi avec la victoire lors du déplacement à Bordeaux (0-3), les Parisiennes ont à cœur de ne pas freiner cette belle lancée. Pour l’occasion, le PSG a ouvert le Parc des Princes à ses supporters pour donner de la voix. Un match spécial pour une ambiance spéciale pour les féminines : « On en parlait avec Grace, on sait qu’il y a toujours énormément de supporters au stade quand on joue contre Lyon, ou même contre d’autres équipes en Champions League. C’est toujours bon de retrouver les supporters, de voir qu’ils nous encouragent, ça fait plaisir. Et puis de retrouver bien sûr le Parc, ce beau terrain, pour jouer un match prestigieux contre Lyon, il faut se donner à fond et il faut gagner ce match. »