Pour le dernier match de sa tournée estivale, le PSG affrontait l’équipe sud-coréenne du Jeonbuk Hyundai Motors FC avec une large victoire (3-0) grâce à un Neymar ultra décisif pour son retour à la compétition.

À un peu plus d’une semaine de la reprise du championnat, le PSG devait encore se rôder pour être prêt pour cette saison 2023-2024. Après une tournée au Japon peu fructueuse (un nul et deux défaites), les Parisiens voulaient finir sur une bonne note face au 4e de la K-League 1, le Jeonbuk Hyundai Motors FC. Et moins de 48 heures après le match face à l’Inter Milan (1-2), Luis Enrique avait décidé de faire une large revue d’effectif avec notamment les titularisations de Marco Verratti et Neymar Jr, une première pour le Brésilien depuis le 19 février dernier.

Neymar ultra-décisif et en jambes pour son retour

Avec un manque d’automatismes criant lors des premières minutes, la formation coréenne n’a pas profité des quelques erreurs de relance des Rouge & Bleu pour ouvrir la marque. En vue lors de cette pré-saison malgré un faible temps de jeu, Hugo Ekitike a été le premier Parisien à se montrer dangereux mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre (11′). Au fil des minutes, les Rouge & Bleu ont pris le contrôle du match, Ismaël Gharbi s’est même essayé à la frappe mais n’a pas cadré sa tentative (26′). Dans une première période qui manquait de rythme, le Jeonbuk a souvent tenté sa chance de loin mais Rafa Silva a manqué de précision dans ses tirs (30′, 35′). De son côté, Neymar Jr se montrait régulièrement disponible et a fini par ouvrir le score pour son retour. Après une série de dribbles à l’entrée de la surface, le Brésilien, avec de la réussite, a réussi à tromper le gardien adverse d’une frappe déviée au premier poteau (1-0, 41′). Une bonne nouvelle pour le numéro 10, qui effectue son retour à la compétition après sa blessure à la cheville en février dernier. Très en jambes, l’international brésilien va dans la foulée servir à deux reprises Hugo Ekitike mais le Français va buter sur le portier du Jeonbuk (42′, 44′). Les champions de France ont regagné les vestiaires avec ce court avantage (1-0).

Après un début de seconde période très compliqué avec une succession de mauvais choix et d’erreurs techniques, le PSG s’est procuré deux belles situations par l’intermédiaire de Hugo Ekitike (56′) et Ismaël Gharbi (57′), mais les deux tentatives manquaient de précisions. Très attendu par son public, Kang-In Lee a fait son retour sur les terrains pour les 20 dernières minutes de jeu (68′). Dans une seconde période soporifique, Neymar Jr aura finalement été le joueur le plus percutant et remuant. Et le Brésilien a inscrit son doublé en fin de rencontre sur un service en profondeur de Fabian Ruiz (2-0, 83′). Dans la foulée, le Brésilien de 31 ans a offert une belle passe décisive en talonnade à Marco Asensio. L’Espagnol a clôturé le spectacle par une belle frappe en pleine lucarne (3-0, 88′). Dans une seconde période ennuyeuse, le PSG a finalement obtenu sa première et seule victoire de la tournée estivale en Asie (3-0) sous la chaleur étouffante de Busan. Pour son retour à la compétition après six mois d’absence, Neymar Jr a été en grande forme avec un doublé et une passe décisive en 90 minutes. Une bonne nouvelle pour le secteur offensif du PSG avant le premier match de Ligue 1 face au FC Lorient le 12 août prochain.