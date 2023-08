Live – PSG / Jeonbuk Motors : Neymar et Verratti titulaires

Le PSG joue son dernier match de préparation à la saison 2023-2024 ce jeudi matin contre l’équipe du Jeonbuk Motors, actuel quatrième du championnat coréen. Un dernier galop d’essai pour Luis Enrique avant d’attaquer la Ligue 1.

La tournée asiatique du PSG n’est pas prolifique en termes de résultats pour les joueurs du club de la capitale. Les Parisiens ont en effet concédé le nul, sans marquer de but, contre Al Nassr (0-0) avant de s’incliner à deux reprises contre le Cerezo Osaka (2-3) et l’Inter Milan (1-2). Ce jeudi matin, ils ont l’occasion de terminer cette tournée estivale asiatique sur une note positive contre le Jeonbuk Motors. Pour cette rencontre contre l’équipe coréenne, Luis Enrique a de nouveau effectué quelques changements dans son onze de départ. Dans les buts, pas de surprise, c’est Gianluigi Donnarumma qui est aligné. En défense, c’est de l’expérimental avec Juan Bernat titulaire à droite, une défense centrale composée de Danilo Pereira et Layvin Kurzawa et Serif Nhaga à gauche.

Marco Verratti également titulaire

Pour la première fois de la préparation, Marco Verratti est titulaire et porte le brassard. Au milieu, il sera accompagné de son compatriote Cher Ndour et d’Ethan Mbappé. En attaque, Neymar va jouer ses premières minutes de la tournée. Blessé à la cheville le19 février et dernier et opéré le 10 mars, le Brésilien participe aux entraînements collectifs depuis le début de la tournée asiatique. Mais alors que des rumeurs faisaient écho d’une possible participation aux matches contre le Cerezo Osaka et face à l’Inter, il était à chaque fois resté sur le banc. Ce jeudi, il est titulaire. Le Brésilien sera accompagné d’Ismaël Gharbi et Hugo Ekitike.

👕 Le PSG arborera son maillot extérieur, avec un nouveau flocage original, pour affronter Jeonbuk 🔴🔵🌼 pic.twitter.com/TSYeokdIvC — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 3, 2023

La feuille de match