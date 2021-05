Auteur d’un livre avec la contribution de Mauricio Pochettino (“Brave New World: Inside Pochettino’s Spurs”), le journaliste Guillem Balague connait bien le technicien argentin sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 (avec une saison optionnelle). Il affirme que le coach de 49 ans est bien la cible de Tottenham et du Real Madrid et que s’il veut casser son contrat avec le PSG, il doit l’exprimer. “En se qualifiant pour la Champions League (en 2022), son contrat est automatiquement renouvelé d’une année supplémentaire. L’intérêt des Spurs et du Real Madrid est réel. Le PSG (comme l’a dit Leonardo) veut qu’il reste. La seule façon pour lui de partir serait de dire publiquement qu’il veut partir”, a tweeté le journaliste.