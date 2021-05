Tanzi : “Le PSG ne veut pas se séparer de Pochettino”

L’avenir de Mauricio Pochettino est au centre des débats depuis plusieurs jours. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 (l’option d’achat d’une année supplémentaire aurait été levée suite à la qualification du PSG en C1), l’Argentin de 48 ans pourrait déjà quitter le club de la capitale seulement cinq mois après son arrivée. Selon de nombreux médias, le coach parisien serait tenté par un retour dans son ancien club, Tottenham (2014-2019). Cependant, le directeur sportif du PSG – Leonardo – a rappelé que l’Argentin avait un contrat de deux ans au PSG. Présent sur les ondes de RMC Sport, le journaliste – Loïc Tanzi – a indiqué que le PSG comptait toujours sur Mauricio Pochettino la saison prochaine. La seule option possible serait que l’ancien des Spurs annonce officiellement son envie de départ aux dirigeants parisiens afin d’envisager d’éventuelles négociations.

“On va commencer par dire ce que l’on sait. Aujourd’hui, on sait que le Paris Saint-Germain assure et le répète chaque jour, il ne veut pas se séparer de Mauricio Pochettino. Le PSG a travaillé avec son entraîneur sur le mercato estival et il est attendu à la reprise de l’entraînement le 5 juillet prochain. Ça, c’est ce que l’on sait”, a déclaré Loïc Tanzi lors de l’émission Super Moscato Show. “Maintenant, il y a ce que l’on lit, notamment du côté de la presse anglaise où il y aurait déjà des discussions entre Pochettino, son staff et Daniel Levy (propriétaire et président de Tottenham) pour un retour dans le club londonien. Ce sont des rumeurs insistantes. C’est vrai qu’il y a des choses qui interpellent autour de Pochettino. La première chose, son silence. Il ne parle pas et n’a pas démenti cette information autour de la presse anglaise. Normalement si une telle information, qui a pris de l’ampleur, était fausse, il aurait très vite démenti. Le silence est terrible et n’est pas normal de la part de Pochettino. Et en fait, ça laisse entrevoir peut-être des problèmes au sein du PSG car s’il s’en va, c’est qu’il y a un soucis. C’est qu’il n’est pas heureux de ce qui s’est passé lors de ses cinq premiers mois au PSG. Mais je vous le répète, du côté du PSG on continue d’assurer qu’il sera là à partir de juillet prochain. On nous dit par contre que s’il veut partir, il doit nous le dire et à ce moment là on pourra négocier peut-être avec Tottenham et demander une compensation financière.”