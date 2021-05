Anciens du PSG – Pendant ce temps Jesé sort un nouveau clip

Pire transfert de l’histoire du PSG (25M€ rien qu’en transfert), Jesé mène depuis quelques années une carrière de chanteur de reggaeton sous le nom de Jey M. L’attaquant en fin de contrat à Las Palmas (LaLiga 2) a publié le clip officiel de son dernier titre sur YouTube et il a déjà dépassé les 100.000 vues. On y trouve Aurah Ruiz, la mère de quatre des cinq enfants reconnus par le joueur, et qui a déjà dépassé un demi-million de followers sur Instagram. Premier commentaire lisible : “Merci à l’autotune et à la chirurgie pour son travail”… Chacun appréciera la justesse du chanteur Jesé ou du commentaire. Il y a quatre ans, Jey M avait atteint 32 millions de vues pour son clip “Yo Sabia”.